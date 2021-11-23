Промышленное производство вернулось к росту в октябре – Госстат

Промышленное производство в октябре 2021 года выросло на 1,4% по сравнению с октябрем прошлого года. В сентябре было зафиксировано падение промпроизводства на 0,7% в годовом исчислении, сообщает Государственная служба статистики.

За месяц промпроизводство выросло на 1,9%, учитывая сезонную корректировку.

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В перерабатывающей промышленности в октябре рост составил 0,4% (к октябрю 2020 года). Рост в 0,6% зафиксирован в добывающей промышленности. В поставках электроэнергии и газа рост ускорился до 7,6%.

За январь-октябрь рост промышленности составил 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Роман Брыль

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