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Промышленное производство вернулось к росту в октябре – Госстат

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2021, 16:27
Промышленное производство вернулось к росту в октябре – Госстат - Фото
Фото: depositphotos.com

Промышленное производство в октябре 2021 года выросло на 1,4% по сравнению с октябрем прошлого года. В сентябре было зафиксировано падение промпроизводства на 0,7% в годовом исчислении, сообщает Государственная служба статистики.       

За месяц промпроизводство выросло на 1,9%, учитывая сезонную корректировку. 

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В перерабатывающей промышленности в октябре рост составил 0,4% (к октябрю 2020 года). Рост в 0,6% зафиксирован в добывающей промышленности. В поставках электроэнергии и газа рост ускорился до 7,6%.     

За январь-октябрь рост промышленности составил 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Промышленное производство вернулось к росту в октябре – Госстат

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Роман Брыль
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Госстат промышленное производство
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