Промышленное производство вернулось к росту в октябре – Госстат
23.11.2021, 16:27
Фото: depositphotos.com
Промышленное производство в октябре 2021 года выросло на 1,4% по сравнению с октябрем прошлого года. В сентябре было зафиксировано падение промпроизводства на 0,7% в годовом исчислении, сообщает Государственная служба статистики.
За месяц промпроизводство выросло на 1,9%, учитывая сезонную корректировку.
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В перерабатывающей промышленности в октябре рост составил 0,4% (к октябрю 2020 года). Рост в 0,6% зафиксирован в добывающей промышленности. В поставках электроэнергии и газа рост ускорился до 7,6%.
За январь-октябрь рост промышленности составил 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- По итогам 2020 года промышленное производство сократилось на 5,2% по сравнению с 2019 годом.
- В январе падение промпроизводства составило 4%. В феврале – 4,6%, В марте промпроизводство впервые с начала года показало рост, в апреле рост достиг 13%, в мае рост составил 5,4%. В июне замедлился до 1,1%, в июле – до 0,2%, в августе вернулся рост в 0,6%, в сентябре зафиксировано падение в 0,7%.
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