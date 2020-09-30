Региональные подразделения налоговой и таможни лишены статуса юрлиц. Что изменится

Кабинет министров принял ряд решений для функционирования Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы в формате двух единых юридических лиц.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, в частности, принято решение ликвидировать территориальные органы ГНС как отдельные юрлица публичного права и создать обособленные подразделения ГНС (без статуса юрлиц).

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Среди положительных аспектов функционирования Гостаможслужбы и ГНС по модели единого юрлица в Минфине назвали:

- усиление институциональной способности Гостаможслужбы и ГНС;

- восстановление управленческой вертикали, которая была потеряна во время функционирования ГФС;

- оптимизация административных, кадровых и других ресурсов для усиления безопасности функции государства (совершенствование системы анализа рисков, разработка новых IT-решений);

- обновление кадрового потенциала путем внедрения программы оценки персонала по квалификации и благонадежности;

- создание единого подхода к системе отбора кадров, системы стратегического управления, информационной политики, формирования эффективной коммуникации в сфере борьбы с коррупцией.

"Таким образом, создание единого юридического лица для каждой из этих служб позволит внедрить эффективные организационные структуры этих служб, построенные по функциональному принципу, а также внедрять новые электронные сервисы, что в свою очередь приведет к снижению временных и денежных затрат для добропорядочного бизнеса", – отметили в Минфине.

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Юрий Тарасовский

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