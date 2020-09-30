Региональные подразделения налоговой и таможни лишены статуса юрлиц. Что изменится
Кабинет министров принял ряд решений для функционирования Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы в формате двух единых юридических лиц.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, в частности, принято решение ликвидировать территориальные органы ГНС как отдельные юрлица публичного права и создать обособленные подразделения ГНС (без статуса юрлиц).
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Среди положительных аспектов функционирования Гостаможслужбы и ГНС по модели единого юрлица в Минфине назвали:
- усиление институциональной способности Гостаможслужбы и ГНС;
- восстановление управленческой вертикали, которая была потеряна во время функционирования ГФС;
- оптимизация административных, кадровых и других ресурсов для усиления безопасности функции государства (совершенствование системы анализа рисков, разработка новых IT-решений);
- обновление кадрового потенциала путем внедрения программы оценки персонала по квалификации и благонадежности;
- создание единого подхода к системе отбора кадров, системы стратегического управления, информационной политики, формирования эффективной коммуникации в сфере борьбы с коррупцией.
"Таким образом, создание единого юридического лица для каждой из этих служб позволит внедрить эффективные организационные структуры этих служб, построенные по функциональному принципу, а также внедрять новые электронные сервисы, что в свою очередь приведет к снижению временных и денежных затрат для добропорядочного бизнеса", – отметили в Минфине.
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- Решение о разделении ГФС на налоговую и таможенную службы было принято в конце 2018 года – это было одно из требований Международного валютного фонда для предоставления транша.
- 17 мая 2019 года Минюст зарегистрировал ГНС как юрлицо и начал процедуру ликвидации ГФС. 1 августа глава ГНС сообщил, что все главные управления ГНС зарегистрированы как юридические лица. А 28 августа налоговая официально заработала. В декабре официально заработала новая Гостаможслужба.
- В декабре 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который позволяет работать Гостаможслужбе и ГНС в формате единых юридических лиц. 14 января законопроект был принят в целом. 11 февраля президент Владимир Зеленский закон подписал.
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