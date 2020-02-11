Зеленский подписал закон о реформе таможни и налоговой

Президент Владимир Зеленский подписал закон, продолжающий реформу Государственной налоговой службы (ГНС) и Государственной таможенной службы. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины в связи с проведением административной реформы" №440-IX был принят Верховной Радой 14 января.

Как отмечают в сообщении, документ обеспечивает функционирование ГНС и Гостаможслужбы в формате единых юридических лиц и позволит создать информационную базу по таможенной стоимости товаров, перемещаемых через границу Украины, на основе обезличенной информации по экспортно-импортным операциям.

Реализация положений закона будет способствовать автоматизации и прозрачности таможенных формальностей, а также предотвращению коррупции в этой сфере. В частности, документ вводит регулярное обнародование Гостаможслужбой информации, касающейся таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, регулирует вопросы применения электронных документов и электронного документооборота в таможенном деле.