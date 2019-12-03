ВР одобрила законопроект по реформированию налоговой и таможни

Сегодня, 3 декабря, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2318-1, который позволит работать Государственной таможенной и Государственной налоговой службам (ГНС) в формате единых юридических лиц.

Этот проект закона является альтернативным предложенному Кабинетом министров законопроекту №2318.

Как говорится в пояснительной записке к документу, он вводит новый формат деятельности Гостаможслужбы и ГНС как единых юридических лиц, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юрлица публичного права, а как обособленные подразделения.

Кроме того, в законопроекте предусмотрено согласование положений законодательных актов Украины в связи реформой этих органов.

В документе также определены особенности оплаты труда служащих Гостаможслужбы и ГНС, уточняются некоторые особенности полномочий налоговых органов и Пенсионного фонда по сбору и учету единого взноса.