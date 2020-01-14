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Верховная Рада приняла закон о реформе Гостаможслужбы и ГНС

Верховная Рада приняла закон о реформе Гостаможслужбы и ГНС
14.01.2020, 18:23

Закон вводит новый формат деятельности таможенной и налоговой служб

Сегодня, 14 января, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2318-1, который позволит работать Государственной таможенной и Государственной налоговой службам (ГНС) в формате единых юридических лиц. Законопроект поддержали 275 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, территориальные органы будут функционировать не как отдельные юридические лица, а как обособленные подразделения соответствующих служб с необходимым объемом полномочий.

В документе также определены особенности оплаты труда служащих Гостаможслужбы и ГНС, уточняются некоторые особенности полномочий налоговых органов и Пенсионного фонда по сбору и учету единого взноса.

После подписания закона президентом Украины, должна завершиться реформа по разделению Государственной фискальной службы на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу.

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