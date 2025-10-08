Серебро вслед за золотом достигло исторического максимума

Спотовая цена на серебро выросла на 3,5% – до $49,54 за унцию

Фото: Depositphotos

В среду серебро подскочило до рекордной отметки, вслед за беспрецедентным ростом золота, что превысило отметку $4000 за унцию ранее во время сессии.

К 16:11 по Гринвичу спотовая цена на серебро выросла на 3,5% – до $49,54 за унцию, сообщает Reuters.

Читайте также Не только золото. Какие драгоценные металлы интересны для инвестиций

Самая высокая цена на серебро – $49,95 за тройскую унцию – была зафиксирована 17 января 1980 года. Однако этот рекорд был в значительной степени искусственным: его стимулировали действия братьев Ган, которые пытались контролировать рынок серебра.

"Чистый" рыночный рекорд составляет $48,45 за унцию на закрытии сессии, зафиксированный 28 апреля 2011 года.

Аналитики швейцарского банка UBS прогнозируют, что к середине 2026 года стоимость серебра может достичь $55 за унцию.

Несмотря на то, что серебро не имеет такой поддержки со стороны центрального банка как золото, UBS видит возможности для роста в первую очередь благодаря промышленному спросу на серебро, особенно в отраслях электроники и солнечной энергетики.

Читайте также Золото дорожает быстрее биткоина: стоит ли инвестировать украинцам

UBS прогнозирует, что объемы серебра в ETF вырастут до "предыдущих максимумов в 1021 миллион унций с текущего уровня около 822 миллионов унций".

"Для многих инвесторов серебро остается дешевым относительно золота", – отметили в UBS, подчеркивая, что в то время как золото торгуется на "исторических максимумах как в реальном, так и в номинальном выражении", серебро предлагает "потенциал для относительной переоценки".