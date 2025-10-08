Срібло слідом за золотом сягнуло історичного максимуму: ціна зросла до $49,54 за унцію
У середу срібло підскочило до рекордної позначки, слідом за безпрецедентним зростанням золота, що перевищило позначку $4000 за унцію раніше під час сесії.
До 16:11 за Гринвічем спотова ціна на срібло зросла на 3,5% – до $49,54 за унцію, повідомляє Reuters.
Найвища ціна на срібло – $49,95 за тройську унцію – була зафіксована 17 січня 1980 року. Однак цей рекорд був значною мірою штучним: його стимулювали дії братів Ган, які намагалися контролювати ринок срібла.
"Чистий" ринковий рекорд становить $48,45 за унцію на закритті сесії, зафіксований 28 квітня 2011 року.
Аналітики швейцарського банку UBS прогнозують, що до середини 2026 року вартість срібла може сягнути $55 за унцію.
Попри те, що срібло не має такої підтримки з боку центрального банку, як золото, UBS бачить можливості для зростання насамперед завдяки промисловому попиту на срібло, особливо в галузях електроніки та сонячної енергетики.
UBS прогнозує, що обсяги срібла в ETF зростуть до "попередніх максимумів в 1021 млн унцій із поточного рівня близько 822 млн унцій".
"Для багатьох інвесторів срібло залишається дешевим щодо золота", – зазначили в UBS, наголошуючи, що тоді як золото торгується на "історичних максимумах як у реальному, так і в номінальному вираженні", срібло пропонує "потенціал для відносної переоцінки".
- Ціна на срібло 1 вересня вперше з 2011 року перевищила $40 за унцію.
