Срібло слідом за золотом сягнуло історичного максимуму: ціна зросла до $49,54 за унцію

Фото: Depositphotos

У середу срібло підскочило до рекордної позначки, слідом за безпрецедентним зростанням золота, що перевищило позначку $4000 за унцію раніше під час сесії.

До 16:11 за Гринвічем спотова ціна на срібло зросла на 3,5% – до $49,54 за унцію, повідомляє Reuters.

Найвища ціна на срібло – $49,95 за тройську унцію – була зафіксована 17 січня 1980 року. Однак цей рекорд був значною мірою штучним: його стимулювали дії братів Ган, які намагалися контролювати ринок срібла.

"Чистий" ринковий рекорд становить $48,45 за унцію на закритті сесії, зафіксований 28 квітня 2011 року.

Аналітики швейцарського банку UBS прогнозують, що до середини 2026 року вартість срібла може сягнути $55 за унцію.

Попри те, що срібло не має такої підтримки з боку центрального банку, як золото, UBS бачить можливості для зростання насамперед завдяки промисловому попиту на срібло, особливо в галузях електроніки та сонячної енергетики.

UBS прогнозує, що обсяги срібла в ETF зростуть до "попередніх максимумів в 1021 млн унцій із поточного рівня близько 822 млн унцій".

"Для багатьох інвесторів срібло залишається дешевим щодо золота", – зазначили в UBS, наголошуючи, що тоді як золото торгується на "історичних максимумах як у реальному, так і в номінальному вираженні", срібло пропонує "потенціал для відносної переоцінки".