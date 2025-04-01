Украина получила первый транш в 2025 году в рамках Ukraine Facility – 3,5 млрд евро

Украина получила 3,5 млрд евро от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility

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Украина во вторник, 1 апреля, получила 3,5 млрд евро от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Транш состоит из льготного финансирования (3,1 млрд евро) и грантовой поддержки (400 млн евро).

"Благодаря эффективному выполнению условий плана Украины и слаженному сотрудничеству с ЕС, Украина успешно привлекла первый транш в 2025 году в рамках Ukraine Facility", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Он добавил, что в рамках программы в государственный бюджет уже поступило 19,6 млрд евро. Эти деньги направлены на первоочередные потребности в социальной и гуманитарной сферах.

В 2025 году в рамках Ukraine Facility предусмотрено около 12,5 млрд евро финансовой поддержки для Украины, из которых 1,5 млрд евро в виде грантовой поддержки.

К концу четвертого квартала прошлого года страна выполнила 13 ключевых индикаторов, определенных планом Украины, что позволило вовремя и в полном объеме привлечь соответствующий транш.

Реформы, предусмотренные инструментом, включают такие сферы, как борьба с коррупцией, улучшение бизнес-климата, рынок труда, региональная политика, энергетика, экология, а также управление государственными финансами и предприятиями.