Украина получила первый транш в 2025 году в рамках Ukraine Facility – 3,5 млрд евро
Украина во вторник, 1 апреля, получила 3,5 млрд евро от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Транш состоит из льготного финансирования (3,1 млрд евро) и грантовой поддержки (400 млн евро).
"Благодаря эффективному выполнению условий плана Украины и слаженному сотрудничеству с ЕС, Украина успешно привлекла первый транш в 2025 году в рамках Ukraine Facility", – отметил министр финансов Сергей Марченко.
Он добавил, что в рамках программы в государственный бюджет уже поступило 19,6 млрд евро. Эти деньги направлены на первоочередные потребности в социальной и гуманитарной сферах.
В 2025 году в рамках Ukraine Facility предусмотрено около 12,5 млрд евро финансовой поддержки для Украины, из которых 1,5 млрд евро в виде грантовой поддержки.
К концу четвертого квартала прошлого года страна выполнила 13 ключевых индикаторов, определенных планом Украины, что позволило вовремя и в полном объеме привлечь соответствующий транш.
Реформы, предусмотренные инструментом, включают такие сферы, как борьба с коррупцией, улучшение бизнес-климата, рынок труда, региональная политика, энергетика, экология, а также управление государственными финансами и предприятиями.
- В начале марта Украина начала получать транши финансовой помощи от Канады и Великобритании по механизму Большой семерки. Он предусматривает предоставление бесплатных для Украины ссуд, которые будут погашать доходами от замороженных российских активов.
- В феврале не было ни одного международного транша, в результате чего резервы НБУ за месяц упали на $3 млрд.
- 17 марта Совет Европейского Союза утвердил выплату третьего платежа Украине в размере около 3,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.