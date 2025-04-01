Україна отримала перший транш 2025 року в межах Ukraine Facility – 3,5 млрд євро

Україна отримала 3,5 млрд євро від ЄС у межах інструменту Ukraine Facility

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Україна у вівторок, 1 квітня, отримала 3,5 млрд євро від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Транш складається з пільгового фінансування (3,1 млрд євро) та грантової підтримки (400 млн євро).

"Завдяки ефективному виконанню умов плану України та злагодженій співпраці з ЄС, Україна успішно залучила перший транш 2025 року в межах Ukraine Facility", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Він додав, що загалом у межах програми до державного бюджету вже надійшло 19,6 млрд євро. Ці гроші спрямовуються на першочергові потреби у соціальній та гуманітарній сферах.

У 2025 році в межах Ukraine Facility передбачено близько 12,5 млрд євро фінансової підтримки для України, з яких 1,5 млрд євро у вигляді грантової підтримки.

До кінця четвертого кварталу минулого року країна виконала 13 ключових індикаторів, визначених планом України, що дозволило вчасно та у повному обсязі залучити відповідний транш.

Реформи, передбачені інструментом, охоплюють такі сфери, як боротьба з корупцією, покращення бізнес-клімату, ринок праці, регіональна політика, енергетика, екологія, а також управління державними фінансами та підприємствами.