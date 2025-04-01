Україна отримала перший транш 2025 року в межах Ukraine Facility – 3,5 млрд євро
Україна у вівторок, 1 квітня, отримала 3,5 млрд євро від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Транш складається з пільгового фінансування (3,1 млрд євро) та грантової підтримки (400 млн євро).
"Завдяки ефективному виконанню умов плану України та злагодженій співпраці з ЄС, Україна успішно залучила перший транш 2025 року в межах Ukraine Facility", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Він додав, що загалом у межах програми до державного бюджету вже надійшло 19,6 млрд євро. Ці гроші спрямовуються на першочергові потреби у соціальній та гуманітарній сферах.
У 2025 році в межах Ukraine Facility передбачено близько 12,5 млрд євро фінансової підтримки для України, з яких 1,5 млрд євро у вигляді грантової підтримки.
До кінця четвертого кварталу минулого року країна виконала 13 ключових індикаторів, визначених планом України, що дозволило вчасно та у повному обсязі залучити відповідний транш.
Реформи, передбачені інструментом, охоплюють такі сфери, як боротьба з корупцією, покращення бізнес-клімату, ринок праці, регіональна політика, енергетика, екологія, а також управління державними фінансами та підприємствами.
- На початку березня Україна почала отримувати транші фінансової допомоги від Канади та Великої Британії за механізмом Великої сімки. Він передбачає надання безоплатних для України позик, котрі будуть погашати доходами від заморожених російських активів.
- У лютому не було жодного міжнародного траншу, внаслідок чого резерви НБУ за місяць впали на $3 млрд.
- 17 березня Рада Європейського Союзу затвердила виплату третього платежу Україні розміром близько 3,5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.