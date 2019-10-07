В ЕБА раскритиковали законопроект о Бюро финрасследований

В Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) считают, что законопроект №1208-2 о создании Бюро финансовых расследований (БФР) требует доработки ко второму чтению. Об этом говорится на сайте ЕБА.

В частности, в ассоциации опасаются перехода бывших сотрудников налоговой милиции в Бюро финрасследований на общих основаниях или по результатам формального конкурса.

"Поскольку условия конкурса на занятие должности в бюро не определены в законопроекте, есть опасения относительно фактического перехода бывших сотрудников налоговой милиции и других служащих фискальных органов на службу в Бюро финансовых расследований на общих основаниях по нормам законодательства о государственной службе или по результатам формального конкурса", - сказано в релизе.

Помимо этого, законопроект не дает понимания о структуре нового органа, численности его сотрудников, а также размера оплаты труда.

"Все это на данный момент не дает точного понимания, какой квалификации будут сотрудники этой службы", - подчеркивают эксперты.

Бизнес-ассоциация также отмечает риски, связанные с тем, что глава БФР будет назначаться министром финансов без открытого конкурса.

"Есть вероятность того, что руководитель будет назначаться без публичного профессионального отбора. К тому же правительство будет иметь право уволить руководителя бюро по подаче министра финансов, исчерпывающий перечень оснований для такой подачи законопроектом не определен… бизнес не раз настаивал именно на создании независимого аналитического органа", - акцентируют в ЕБА.

Также в ассоциации указывают, что законопроект предусматривает ликвидацию только налоговой миллиции из состава ликвидируемой Госфискальной службы, а про экономические подразделения СБУ и Нацполиции там ничего не сказано.

Читайте также: В Украине появится Бюро финансовых расследований. 7 фактов о новом "силовом" органе