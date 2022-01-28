В Украине резко выросли зарплаты. Средняя подскочила на 3100 грн за месяц – Госстат

Реальная средняя зарплата выросла на 21,5% в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем. В годовом исчислении – выросла на 11,9%, сообщают в Государственной службе статистики.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабре составила 17 453 грн, что на 3 171 грн больше по сравнению с ноябрем (14 282 грн).

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По сравнению с ноябрем размер средней номинальной заработной платы вырос на 22,2%, а по сравнению с декабрем 2020 года – на 23,1%.

Самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Киеве – 26 759 грн (+22,7% за год), самый низкий – в Кировоградской области – 13 331 грн (+16,4%).

По отраслям самые высокие зарплаты в декабре получали в сфере финансовой и страховой деятельности (31 274 грн; +33,5%) информации и телекоммуникации (29 963 грн; +10,4%). Самые низкие зарплаты – в сфере организации питания и временного размещения (9 710 грн; +10%).

Реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей. Индекс реальной зарплаты показывает изменение покупательной способности номинальной зарплаты в отчетном периоде по сравнению с базисным. Например, если индекс реальной зарплаты составил 100,7%, то реальная зарплата за указанный период выросла на 0,7%. Средняя заработная плата – макроэкономический показатель, исчисляемый как среднее арифметическое значение заработных плат определенной группы работников (например, по предприятию, по отрасли, по региону). Рассчитывается, исходя из фонда оплаты труда работников (включая оплату труда совместителей), премий, надбавок, вознаграждений по итогам работы за год и единовременных поощрений.

За 2020 год реальная зарплата в Украине выросла на 10,1%. За первые три месяца 2021-го реальная зарплата выросла на 9,5%. В мае за месяц средняя зарплата выросла до 13 499 грн. В июле – выросла на 10,2% до 14345 грн. В августе размер зарплаты упал ниже 14 000 грн на 2,4%. В сентябре реальная зарплата выросла на 6,9%. В октябре упала на 2,2%. В ноябре выросла на 0,9%.

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Роман Брыль

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