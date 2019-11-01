Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Верховной Раде появился законопроект о едином юрлице таможни

В Верховной Раде появился законопроект о едином юрлице таможни
01.11.2019, 09:44

Согласно проекту, статус единого юрлица Гостаможслужбы позволит ее территориальным органам работать как обособленным подразделениям

Верховной Раде передан для ознакомления законопроект №2318, который вводит новый формат деятельности Государственной таможенной службы как единого юридического лица. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Согласно пояснительной записке, благодаря новому формату Гостаможслужбы ее территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения.

Кроме того, документом предлагается внести изменения в Таможенный кодекс, Кодекс административного судопроизводства, Гражданский и Хозяйственно процессуальный кодексы, а также в законы Украины "О центральных органах исполнительной власти", "О государственной службе" и некоторые другие.

Как написал в Facebook руководитель Гостаможслужбы Максим Нефьодов, этот законопроект важен, "потому что это ядро функциональной реформы таможни - превращение из конгломерата различных региональных структур в унифицированную систему".

Он отметил, что документ поможет стандартизировать процессы, сэкономить на масштабе в админфункциях, разорвать связь с местными элитами, получить возможность перераспределять декларации между регионами, открыть обезличенную информацию, получить лучшую управляемость и подотчетность.

Напишите нам
таможенная служба максим нефьодов
Комментарии
Последние новости
 