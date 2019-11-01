В Верховной Раде появился законопроект о едином юрлице таможни

Верховной Раде передан для ознакомления законопроект №2318, который вводит новый формат деятельности Государственной таможенной службы как единого юридического лица. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Согласно пояснительной записке, благодаря новому формату Гостаможслужбы ее территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения.

Кроме того, документом предлагается внести изменения в Таможенный кодекс, Кодекс административного судопроизводства, Гражданский и Хозяйственно процессуальный кодексы, а также в законы Украины "О центральных органах исполнительной власти", "О государственной службе" и некоторые другие.

Как написал в Facebook руководитель Гостаможслужбы Максим Нефьодов, этот законопроект важен, "потому что это ядро функциональной реформы таможни - превращение из конгломерата различных региональных структур в унифицированную систему".

Он отметил, что документ поможет стандартизировать процессы, сэкономить на масштабе в админфункциях, разорвать связь с местными элитами, получить возможность перераспределять декларации между регионами, открыть обезличенную информацию, получить лучшую управляемость и подотчетность.