Венгерский форинт и чешская крона оказались среди самых сильных валют 2025 года

Форинт укрепился более чем на 20% относительно доллара в этом году, а чешская крона выросла на 18%

Чешские кроны (фото - depositphotos.com)

Национальные валюты Венгрии и Чехии в 2025 году оказались среди самых сильных в мире, пишет Bloomberg. Этому способствовали жесткая денежно-кредитная политика стран и стремление инвесторов диверсифицировать валютный портфель в связи с ослаблением американского доллара.

Форинт укрепился более чем на 20% относительно доллара в этом году, а чешская крона выросла на 18% – больше, чем любая из 31 основных валют, которые отслеживает Bloomberg, за исключением рубля, который не торгуется свободно с момента вторжения России в Украину.

Источник: Bloomberg

Форинт и крона выросли почти на 6% и 4% относительно евро соответственно. Во вторник в начале торгов обе валюты торговались практически без изменений: форинт составил 389,2, что чуть ниже 16-месячного максимума прошлой недели, а крона – 24,25, что близко к самому высокому значению с 2023 года.

Поскольку инфляция в обеих странах превышает целевые показатели центральных банков, аналитики ING Bank и Citigroup прогнозируют, что процентная политика будет по-прежнему направлена на сдерживание ценового давления.

Центральный банк Венгрии, вероятно, оставит во вторник ключевую ставку на уровне 6,5% (одна из самых высоких ключевых ставок в Европе) после того, как вмешательство правительства не сдержало рост инфляции.

Нацбанк Чехии в среду, скорее всего, в третий раз сохранит ключевую ставку на уровне 3,5% после ее снижения вдвое во время цикла смягчения, который начался в конце 2023 года. Несколько членов совета выступили против дальнейшего снижения из-за быстрого роста стоимости жилья и услуг, а также быстрого роста заработной платы.