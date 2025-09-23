Угорський форинт і чеська крона опинилися серед найсильніших валют 2025 року

Форинт зміцнився більш ніж на 20% щодо долара цього року, а чеська крона зросла на 18%

Чеські крони (фото - depositphotos.com)

Національні валюти Угорщини і Чехії у 2025 році опинилися серед найсильніших у світі, пише Bloomberg. Цьому сприяли жорстка грошово-кредитна політика країн та прагнення інвесторів диверсифікувати валютний портфель у зв'язку з послабленням американського долара.

Форинт зміцнився більш ніж на 20% щодо долара цього року, а чеська крона зросла на 18% – більше, ніж будь-яка з 31 основних валют, які відстежує Bloomberg, за винятком рубля, який не торгується вільно з моменту вторгнення Росії в Україну.

Джерело: Bloomberg

Форинт і крона зросли майже на 6% і 4% щодо євро відповідно. У вівторок на початку торгів обидві валюти торгувалися практично без змін: форинт становив 389,2, що трохи нижче за 16-місячний максимум минулого тижня, а крона – 24,25, що близько до найвищого значення з 2023 року.

Оскільки інфляція в обох країнах перевищує цільові показники центральних банків, аналітики ING Bank та Citigroup прогнозують, що відсоткова політика буде, як і раніше, спрямована на стримування цінового тиску.

Центральний банк Угорщини, ймовірно, залишить у вівторок ключову ставку на рівні 6,5% (одна з найвищих ключових ставок у Європі) після того, як втручання уряду не стримало зростання інфляції.

Нацбанк Чехії в середу, найімовірніше, втретє збереже ключову ставку на рівні 3,5% після її зниження вдвічі під час циклу пом'якшення, який розпочався наприкінці 2023 року. Кілька членів ради виступили проти подальшого зниження через швидке зростання вартості житла та послуг, а також швидке зростання заробітної плати.