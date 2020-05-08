Верланов оспорил свое увольнение из налоговой в суде

Сергей Верланов подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием отменить распоряжение Кабинета министров о его увольнении с должности главы Государственной налоговой службы. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Также Верланов требует восстановить его в должности.
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Среди ответчиков - Кабмин и налоговая служба.
Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.
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