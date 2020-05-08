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Верланов оспорил свое увольнение из налоговой в суде

Верланов оспорил свое увольнение из налоговой в суде
08.05.2020, 10:23

В Окружной админсуд поступил иск Сергея Верланова, в котором он требует восстановить его в должности главы налоговой

Сергей Верланов подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием отменить распоряжение Кабинета министров о его увольнении с должности главы Государственной налоговой службы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Также Верланов требует восстановить его в должности.

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Среди ответчиков - Кабмин и налоговая служба.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

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Марина Кучук
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Сергей Верланов налоговая Государственная налоговая служба окружной админсуд киева
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