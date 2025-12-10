Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2026 год
Президент Владимир Зеленский в среду, 10 декабря, подписал закон о государственном бюджете на 2026 год, который Верховная Рада приняла 3 декабря. Информация о подписании госбюджета опубликована на сайте парламента.
Бюджет утвержден с доходами 2,92 трлн грн, в том числе по общему фонду – 2,63 трлн грн. 1,76 трлн грн, расходами – 4,78 трлн грн, в том числе по общему фонду – 4,39 трлн грн.
Половина расходов бюджета предусмотрена на финансирование сектора безопасности и обороны – это 2,81 трлн грн, или 27,2% ВВП. Из них 1,3 трлн грн – это денежное обеспечение для военнослужащих.
Предельный объем дефицита бюджета Украины в 2026 году увеличен до 1,9 трлн грн, что составляет 18,5% валового внутреннего продукта.
Финансирование сектора безопасности и обороны предусматривается на уровне 2,81 трлн грн, или 27,2% ВВП.
Впервые с 2023 года в бюджете предусмотрено повышение социальных стандартов. В частности, минимальная зарплата должна возрасти до 8647 грн, прожиточный минимум – до 3209 грн, минимальная пенсия – до 2595 грн.
В бюджете заложен курс гривни 45,7 грн/$1, средний курс евро – 49,4 грн/евро.
- В прошлом году Верховная Рада проголосовала бюджет на 2025 год в первом чтении 31 октября, а приняла его в целом 19 ноября.
- Верховная Рада приняла бюджет-2026 в первом чтении 22 октября после рассмотрения рекордного количества правок. Второе чтение планировалось на 18 ноября. Но рассмотрению бюджета помешал коррупционный скандал в энергетике.
Комментарии (0)