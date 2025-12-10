Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2026 год

Главный финансовый закон страны на следующий год предусматривает дефицит 1,9 трлн грн

Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Президент Владимир Зеленский в среду, 10 декабря, подписал закон о государственном бюджете на 2026 год, который Верховная Рада приняла 3 декабря. Информация о подписании госбюджета опубликована на сайте парламента.

Бюджет утвержден с доходами 2,92 трлн грн, в том числе по общему фонду – 2,63 трлн грн. 1,76 трлн грн, расходами – 4,78 трлн грн, в том числе по общему фонду – 4,39 трлн грн.

Половина расходов бюджета предусмотрена на финансирование сектора безопасности и обороны – это 2,81 трлн грн, или 27,2% ВВП. Из них 1,3 трлн грн – это денежное обеспечение для военнослужащих.

Предельный объем дефицита бюджета Украины в 2026 году увеличен до 1,9 трлн грн, что составляет 18,5% валового внутреннего продукта.

Впервые с 2023 года в бюджете предусмотрено повышение социальных стандартов. В частности, минимальная зарплата должна возрасти до 8647 грн, прожиточный минимум – до 3209 грн, минимальная пенсия – до 2595 грн.

В бюджете заложен курс гривни 45,7 грн/$1, средний курс евро – 49,4 грн/евро.