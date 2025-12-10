Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2026 рік
Президент Володимир Зеленський у середу, 10 грудня, підписав закон про державний бюджет на 2026 рік, який Верховна Рада ухвалила 3 грудня. Інформація про підписання держбюджету опублікована на сайті парламенту.
Бюджет затверджено з доходами 2,92 трлн грн, зокрема загальний фонд – 2,63 трлн грн, та видатками – 4,78 трлн грн, зокрема загальний фонд – 4,39 трлн грн.
Половина видатків бюджету передбачена на фінансування сектору безпеки й оборони – це 2,81 трлн грн, або 27,2% ВВП. З них 1,3 трлн грн – це грошове забезпечення для військовослужбовців.
Граничний обсяг дефіциту бюджету України у 2026 році збільшено до 1,9 трлн грн, що становить 18,5% валового внутрішнього продукту.
Уперше з 2023 року в бюджеті передбачено підвищення соціальних стандартів. Зокрема, мінімальна зарплата має зрости до 8647 грн, прожитковий мінімум – до 3209 грн, мінімальна пенсія – до 2595 грн.
У бюджеті закладено курс гривні 45,7 грн/$1, середній курс євро – 49,4 грн/євро.
- Торік Верховна Рада проголосувала бюджет на 2025 рік у першому читанні 31 жовтня, а ухвалила його в цілому 19 листопада.
- Верховна Рада ухвалила бюджет-2026 у першому читанні 22 жовтня після розгляду рекордної кількості правок. Друге читання планувалося на 18 листопада. Але розгляду бюджету завадив корупційний скандал в енергетиці.
