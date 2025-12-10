Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2026 рік

Головний фінансовий закон країни на наступний рік передбачає дефіцит 1,9 трлн грн

Фото: Володимир Зеленський / Telegram

Президент Володимир Зеленський у середу, 10 грудня, підписав закон про державний бюджет на 2026 рік, який Верховна Рада ухвалила 3 грудня. Інформація про підписання держбюджету опублікована на сайті парламенту.

Бюджет затверджено з доходами 2,92 трлн грн, зокрема загальний фонд – 2,63 трлн грн, та видатками – 4,78 трлн грн, зокрема загальний фонд – 4,39 трлн грн.

Половина видатків бюджету передбачена на фінансування сектору безпеки й оборони – це 2,81 трлн грн, або 27,2% ВВП. З них 1,3 трлн грн – це грошове забезпечення для військовослужбовців.

Граничний обсяг дефіциту бюджету України у 2026 році збільшено до 1,9 трлн грн, що становить 18,5% валового внутрішнього продукту.

Фінансування сектору безпеки й оборони передбачається на рівні 2,81 трлн грн, або 27,2% ВВП.

Уперше з 2023 року в бюджеті передбачено підвищення соціальних стандартів. Зокрема, мінімальна зарплата має зрости до 8647 грн, прожитковий мінімум – до 3209 грн, мінімальна пенсія – до 2595 грн.

У бюджеті закладено курс гривні 45,7 грн/$1, середній курс євро – 49,4 грн/євро.