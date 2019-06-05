Зеленский дистанцировался от претензий Коломойского на ПриватБанк

Президент Украины Владимир Зеленский в ситуации с ПриватБанком намерен защищать интересы граждан и государства, а не бывших собственников финучреждения, сообщила пресс-служба главы государства в Twitter.

"Что касается ПриватБанка, я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", - заявил Зеленский в ходе встречи в с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе 4 июня.

Во время президентской кампании в Украине активизировались суды по национализации ПриватБанка. По трем ключевым искам в судах первой инстанции одержал победу его бывший совладелец Игорь Коломойский. 18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию и решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

Правительство, НБУ и ПриватБанк подали аппеляции на эти решения. Кроме того, ПриватБанк инициировал судебное разбирательство против своих бывших собственников в США.

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