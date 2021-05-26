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Расходы Пенсионного фонда на пенсии в мае сократились

26.05.2021, 09:00
Расходы Пенсионного фонда на пенсии в мае сократились - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Пенсионный фонд завершил финансирование майских пенсий. В этом месяце ПФУ направил на выплату пенсий 42,6 млрд грн, что на 400 млн грн меньше, чем аналогичная сумма за апрель. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы ПФУ.

Читайте также: Снова в долгий ящик? Что потеряет Украина, если не введет накопительные пенсии

В марте на выплату пенсий было направлено 42,8 млрд грн, в феврале и январе – по 40,2 млрд грн. Всего за первые пять месяцев 2021 года ПФУ выплатил пенсионерам 214,2 млрд грн. В январе-апреле 2020 было 193,1 млрд грн (на 10,9% меньше, чем в 2021).

В апреле правительство и ПФУ начали индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Пересмотр ориентировочно коснется 400-600 тысяч человек.

Читайте также: Не только индексация: в 2021-м будет еще три повышения пенсий – детали. А деньги есть?

  • В 2021 году правительство предусмотрело пятиступенчатый план по увеличению пенсий для граждан. Подробнее о повышении в июле и октябре – здесь.
  • 1 марта в Украине начался автоматический перерасчет пенсий для 8 млн пенсионеров. Минимальная пенсия для пенсионеров со стажем 30 лет – для женщин и 35 лет для мужчин выросла на 100 гривень.
  • Пенсионный фонд Украины (ПФУ) проиндексировал пенсии для 9,7 млн пенсионеров, однако из них доплаты получили 7,9 млн граждан.

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Сергей Шевчук
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