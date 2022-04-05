Украина сможет размещать ценные бумаги на фондовом рынке Великобритании – Ермак
Украина сможет размещать ценные бумаги на фондовом рынке Британии. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак по результатам переговоров главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслана Магомедова с представителями Financial Conduct Authority.
Это позволит привлекать инвестиции как во время войны, так и в будущем для восстановления инфраструктуры страны.
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"Прямая связь между нашими рынками позволит Украине быстро размещать свои ценные бумаги на фондовом рынке Британии", - сообщил Ермак.
Он отметил, что участники рынка из Великобритании также смогут инвестировать в перспективный украинский рынок. По словам Ермака, ожидается, что рынок ценных бумаг Украины будет демонстрировать "отличные показатели роста" после войны.
- 5 марта Минфин привлек 143 млн евро от продажи военных облигаций в результате шестого аукциона.
- На первом аукционе Минфин продал военных облигаций на 8,1 млрд грн, на втором удалось привлечь 6,6 млрд грн. 15 марта Минфин впервые продал военные облигации в долларах. 22 марта Минфин разместил военные облигации на 6 млрд грн. Пятый аукцион принес 3,3 млрд грн.
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