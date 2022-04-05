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Украина сможет размещать ценные бумаги на фондовом рынке Великобритании – Ермак

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 18:56
Украина сможет размещать ценные бумаги на фондовом рынке Великобритании – Ермак - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Украина сможет размещать ценные бумаги на фондовом рынке Британии. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак по результатам переговоров главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслана Магомедова  с представителями Financial Conduct Authority.

Это позволит привлекать инвестиции как во время войны, так и в будущем для восстановления инфраструктуры страны.

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"Прямая связь между нашими рынками позволит Украине быстро размещать свои ценные бумаги на фондовом рынке Британии", -  сообщил Ермак.

Он отметил, что  участники рынка из Великобритании также смогут инвестировать  в перспективный украинский рынок. По словам Ермака,  ожидается, что рынок ценных бумаг Украины будет демонстрировать "отличные показатели роста" после войны.

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Наталия Фреик
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Великобритания фондовый рынок ценные бумаги
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