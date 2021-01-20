Украина хочет выпустить "зеленые" бонды, чтобы отдать долги
20.01.2021, 13:42
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил подготовить выпуск "зеленых" облигаций. Об этом он заявил во время правительственного заседания в среду.
Выпуском "зеленых" бондов должны заняться Минэнерго, Минфин и Минэкономики.
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"Прошу Минэнерго совместно с Минфином, Минэкономики с участием государственных банков и международных финансовых организаций проработать вопрос о возможности выпуска "зеленых" облигаций, или "зеленых" бондов", – сказал он.
По словам Шмыгаля, таким образом можно будет погасить долги по генерации энергии из возобновляемых источников.
- В июне 2019 года после 15-летней паузы Минфин выпустил еврооблигации на 1 млрд евро под 6,75%.
- В январе 2020 года Украина разместила евробонды на 1,25 млрд евро. Рекордно дешево.
- 2 июля 2020 года Украина отменила размещение 12-летних еврооблигаций. Позже министр финансов обвинил экс-главу НБУ Якова Смолия в срыве эмиссии еврооблигаций.
- 23 июля Украина разместила 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых.
- Украина 11 декабря осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму $600 млн.
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