UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина хочет выпустить "зеленые" бонды, чтобы отдать долги

20.01.2021, 13:42
Украина хочет выпустить
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил подготовить выпуск "зеленых" облигаций. Об этом он заявил во время правительственного заседания в среду.

Выпуском "зеленых" бондов должны заняться Минэнерго, Минфин и Минэкономики. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"Прошу Минэнерго совместно с Минфином, Минэкономики с участием государственных банков и международных финансовых организаций проработать вопрос о возможности выпуска "зеленых" облигаций, или "зеленых" бондов", – сказал он.

По словам Шмыгаля, таким образом можно будет погасить долги по генерации энергии из возобновляемых источников.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
выпуск еврооблигаций Денис Шмыгаль зеленые бонды

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 