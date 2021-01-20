Украина хочет выпустить "зеленые" бонды, чтобы отдать долги

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил подготовить выпуск "зеленых" облигаций. Об этом он заявил во время правительственного заседания в среду.

Выпуском "зеленых" бондов должны заняться Минэнерго, Минфин и Минэкономики.

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"Прошу Минэнерго совместно с Минфином, Минэкономики с участием государственных банков и международных финансовых организаций проработать вопрос о возможности выпуска "зеленых" облигаций, или "зеленых" бондов", – сказал он.

По словам Шмыгаля, таким образом можно будет погасить долги по генерации энергии из возобновляемых источников.

Украина 11 декабря осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму $600 млн.

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Наталия Софиенко

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