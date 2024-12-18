До банківського меморандуму з жорсткими лімітами приєдналися ще 25 учасників

Меморандум про прозорість ринку платіжних послуг, що передбачає зменшення лімітів на перекази, підписали ще 25 фінустанов

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До меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, підписаного 10 грудня найбільшими банками за кількістю платіжних карток, долучилися ще 25 фінустанов. Про це повідомляє Асоціація українських банків після зустрічі з топменеджментом провідних банків та фінансових компаній, де обговорювалася протидія "дроп-схемам".

Зазначалося, що "дроп-схеми" створюють значні ризики як для фінансових установ, так і для державної безпеки, оскільки часто використовуються для ухилення від податків та фінансування терористичної діяльності.

До меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг приєдналися ще 23 українські банки та дві фінансові компанії, які є також платіжними системами:

АТ "Укрексімбанк" АБ "УКРГАЗБАНК" АТ "КРИСТАЛБАНК" АТ "КБ "ГЛОБУС" ПАТ "МТБ БАНК" АТ "АБ "РАДАБАНК" АТ "Ідея Банк" АТ "АЛЬТБАНК" АТ "Банк Альянс" АТ "ЄПБ" АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" АТ "Полікомбанк" АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" АТ "Український банк реконструкції та розвитку" АТ "ОКСІ БАНК" АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК" ТОВ "НоваПей" (NovaPay) АТ "ПроКредит Банк" АТ "Комінбанк" АТ "Правекс Банк" ТОВ "ФК "ЕВО" (RozetkaPay) АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" АТ "СЕНС БАНК" АТ "СКАЙ-БАНК"

Раніше Нацбанк уклав меморандум про забезпечення прозорості ринку банківських платіжних послуг з двома профільними асоціаціями та чотирма банками: АТ "Ощадбанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "КБ ПриватБанк", АТ "Універсал Банк" (monobank).

Меморандум передбачає перевірки клієнтів уже на етапі відкриття рахунків та їхній поділ на тих, щодо яких є критерії "високої" ризикованості та "низької".

Для клієнтів з високим ризиком посилять перевірки, зокрема щодо походження коштів і рівня доходів.

Банки домовилися про застосування ризик-орієнтованого підходу, який насамперед торкнеться нових ФОПів (до шести місяців роботи) першої групи оподаткування. До них застосовуватиметься високий рівень ризику, поглиблене вивчення бізнес-діяльності, посилений моніторинг операцій.

Для ФОПів на загальній системі та другої-третьої груп спрощеної системи кожен банк застосовуватиме власний ризик-орієнтований підхід.