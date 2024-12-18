К банковскому меморандуму с жесткими лимитами присоединились еще 25 участников
К меморандуму об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, подписанного 10 декабря крупнейшими банками по количеству платежных карт, присоединились еще 25 финучреждений. Об этом сообщает Ассоциация украинских банков после встречи с топ-менеджментом ведущих банков и финансовых компаний, где обсуждалось противодействие "дроп-схемам".
Отмечалось, что "дроп-схемы" создают значительные риски как для финансовых учреждений, так и для государственной безопасности, поскольку часто используются для уклонения от налогов и финансирования террористической деятельности.
К меморандуму об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг присоединились еще 23 украинских банка и две финансовые компании, являющиеся также платежными системами:
- АО "Укрэксимбанк"
- АБ "УКРГАЗБАНК"
- АО "КРИСТАЛБАНК"
- АО "КБ "ГЛОБУС"
- ПАО "МТБ БАНК"
- АО "АБ "РАДАБАНК"
- АО "Идея Банк"
- АО "АЛЬТБАНК"
- АО "Банк Альянс"
- АО "ЕПБ"
- АБ "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ"
- АО "Поликомбанк"
- АО "БАНК ТРАСТ-КАПИТАЛ"
- АО "Украинский банк реконструкции и развития"
- АО "ОКСИ БАНК"
- АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
- АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК"
- ООО "НоваПэй" (NovaPay)
- АО "ПроКредит Банк"
- АО "Коминбанк"
- АО "Правэкс Банк"
- ООО "ФК "ЭВО" (RozetkaPay)
- АО "БАНК "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ"
- АО "СЕНС БАНК"
- АО "СКАЙ-БАНК"
Ранее Нацбанк заключил меморандум об обеспечении прозрачности рынка банковских платежных услуг с двумя профильными ассоциациями и четырьмя банками: АО "Ощадбанк", АО "Райффайзен Банк", АО "КБ ПриватБанк", АО "Универсал Банк" (monobank).
Меморандум предусматривает проверки клиентов уже на этапе открытия счетов и их разделение на тех, в отношении которых есть критерии "высокой" рискованности и "низкой".
Для клиентов с высоким риском усилят проверки, в частности, о происхождении средств и уровне доходов.
Банки договорились о применении риск-ориентированного подхода, который прежде всего затронет новые ФОП (до шести месяцев работы) первой группы налогообложения. К ним будет применяться высокий уровень риска, углубленное изучение бизнес-деятельности, усиленный мониторинг операций.
Для ФОП на общей системе и для второй-третьей групп упрощенной системы каждый банк будет применять собственный риск-ориентированный подход.
- В Украине в 2023 году открыли рекордное количество новых ФОП – более 300 000. Глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев считает, что это свидетельствует не столько о восстановлении экономики, сколько о попытке обойти налоги и мобилизацию.
- В начале ноября 2024 года стало известно, что НБУ приказал банкам сообщать об обнаруженных случаях "дробления бизнеса" на несколько ФОП.