К банковскому меморандуму с жесткими лимитами присоединились еще 25 участников

Меморандум о прозрачности рынка платежных услуг, предусматривающий уменьшение лимитов на переводы, подписали еще 25 финучреждений

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К меморандуму об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, подписанного 10 декабря крупнейшими банками по количеству платежных карт, присоединились еще 25 финучреждений. Об этом сообщает Ассоциация украинских банков после встречи с топ-менеджментом ведущих банков и финансовых компаний, где обсуждалось противодействие "дроп-схемам".

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Отмечалось, что "дроп-схемы" создают значительные риски как для финансовых учреждений, так и для государственной безопасности, поскольку часто используются для уклонения от налогов и финансирования террористической деятельности.

К меморандуму об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг присоединились еще 23 украинских банка и две финансовые компании, являющиеся также платежными системами:

АО "Укрэксимбанк" АБ "УКРГАЗБАНК" АО "КРИСТАЛБАНК" АО "КБ "ГЛОБУС" ПАО "МТБ БАНК" АО "АБ "РАДАБАНК" АО "Идея Банк" АО "АЛЬТБАНК" АО "Банк Альянс" АО "ЕПБ" АБ "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ" АО "Поликомбанк" АО "БАНК ТРАСТ-КАПИТАЛ" АО "Украинский банк реконструкции и развития" АО "ОКСИ БАНК" АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК" ООО "НоваПэй" (NovaPay) АО "ПроКредит Банк" АО "Коминбанк" АО "Правэкс Банк" ООО "ФК "ЭВО" (RozetkaPay) АО "БАНК "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ" АО "СЕНС БАНК" АО "СКАЙ-БАНК"

Ранее Нацбанк заключил меморандум об обеспечении прозрачности рынка банковских платежных услуг с двумя профильными ассоциациями и четырьмя банками: АО "Ощадбанк", АО "Райффайзен Банк", АО "КБ ПриватБанк", АО "Универсал Банк" (monobank).

Меморандум предусматривает проверки клиентов уже на этапе открытия счетов и их разделение на тех, в отношении которых есть критерии "высокой" рискованности и "низкой".

Для клиентов с высоким риском усилят проверки, в частности, о происхождении средств и уровне доходов.

Банки договорились о применении риск-ориентированного подхода, который прежде всего затронет новые ФОП (до шести месяцев работы) первой группы налогообложения. К ним будет применяться высокий уровень риска, углубленное изучение бизнес-деятельности, усиленный мониторинг операций.

Для ФОП на общей системе и для второй-третьей групп упрощенной системы каждый банк будет применять собственный риск-ориентированный подход.