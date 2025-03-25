НБУ випустив в обіг монету 10 грн з символікою Національної гвардії

В Україні випустять майже 10 мільйонів монет номіналом 10 грн з беретним знаком НГУ замість Мазепи

Фото: НБУ

Національний банк України у вівторок, 25 березня, презентував нову лімітовану версію монети 10 грн, на реверсі якої замість гетьмана Івана Мазепи зображений беретний знак Національної гвардії. Про це повідомляється на сайті регулятора.

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Фото: НБУ

Це уже десята обігова пам'ятна монета такого номіналу, присвячена Силам оборони України. Раніше були введені в обіг:

→ Сили територіальної оборони Збройних Сил України (3 жовтня 2022 року);

→ Сили підтримки Збройних Сил України (19 травня 2023-го);

→ ППО – надійний щит України (4 серпня 2023-го);

→ Антонівський міст (10 листопада 2023-го);

→ Командування об’єднаних сил Збройних Сил України (6 грудня 2023-го);

→ Державна спеціальна служба транспорту (29 травня 2024-го);

→ Медичні сили Збройних Сил України (25 червня 2024-го);

→ Війська зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України (8 серпня 2024-го);

→ Сили логістики Збройних Сил України (11 жовтня 2024-го).

Всі монети мають традиційний аверс монети зразка 2018 року, а реверс у кожної різний.

На реверсі нової монети по колу розміщено написи, які відображають фундаментальні цінності – честь, мужність, закон – (угорі) і Національна гвардія України (внизу). Головним елементом композиції є зображення беретного знака НГУ, основою якого є прямий рівносторонній хрест із розбіжними кінцями. У центрі хреста, у восьмиграннику, зображено малий Державний Герб України. На задньому плані монети розміщено символічний щит, який є втіленням захисту та безпеки.

Поступово в готівковий обіг введуть майже 10 млн штук таких пам’ятних монет.

Станом на 1 березня 2025 року в готівковому обігу перебуває майже 279 млн монет номіналом 10 грн.

Наприкінці лютого НБУ ввів в обіг срібну монету про вічний зв'язок людини та Всесвіту.