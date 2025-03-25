НБУ випустив в обіг монету 10 грн з символікою Національної гвардії
Національний банк України у вівторок, 25 березня, презентував нову лімітовану версію монети 10 грн, на реверсі якої замість гетьмана Івана Мазепи зображений беретний знак Національної гвардії. Про це повідомляється на сайті регулятора.
Це уже десята обігова пам'ятна монета такого номіналу, присвячена Силам оборони України. Раніше були введені в обіг:
→ Сили територіальної оборони Збройних Сил України (3 жовтня 2022 року);
→ Сили підтримки Збройних Сил України (19 травня 2023-го);
→ ППО – надійний щит України (4 серпня 2023-го);
→ Антонівський міст (10 листопада 2023-го);
→ Командування об’єднаних сил Збройних Сил України (6 грудня 2023-го);
→ Державна спеціальна служба транспорту (29 травня 2024-го);
→ Медичні сили Збройних Сил України (25 червня 2024-го);
→ Війська зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України (8 серпня 2024-го);
→ Сили логістики Збройних Сил України (11 жовтня 2024-го).
Всі монети мають традиційний аверс монети зразка 2018 року, а реверс у кожної різний.
На реверсі нової монети по колу розміщено написи, які відображають фундаментальні цінності – честь, мужність, закон – (угорі) і Національна гвардія України (внизу). Головним елементом композиції є зображення беретного знака НГУ, основою якого є прямий рівносторонній хрест із розбіжними кінцями. У центрі хреста, у восьмиграннику, зображено малий Державний Герб України. На задньому плані монети розміщено символічний щит, який є втіленням захисту та безпеки.
Поступово в готівковий обіг введуть майже 10 млн штук таких пам’ятних монет.
Станом на 1 березня 2025 року в готівковому обігу перебуває майже 279 млн монет номіналом 10 грн.
Наприкінці лютого НБУ ввів в обіг срібну монету про вічний зв'язок людини та Всесвіту.