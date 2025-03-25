НБУ выпустил в обращение монету 10 грн с символикой Национальной гвардии

В Украине выпустят около 10 миллионов монет номиналом 10 грн с беретным знаком НГУ вместо Мазепы

Фото: НБУ

Национальный банк Украины во вторник, 25 марта, представил новую лимитированную версию монеты 10 грн, на реверсе которой вместо гетмана Ивана Мазепы изображен беретный знак Национальной гвардии. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Фото: НБУ

Это уже десятая оборотная памятная монета такого номинала, посвященная Силам обороны Украины. Ранее были введены в обращение:

→ Силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины (3 октября 2022 года);

→ Силы поддержки Вооруженных Сил Украины (19 мая 2023-го);

→ ПВО – надежный щит Украины (4 августа 2023-го);

→ Антоновский мост (10 ноября 2023-го);

→ Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины (6 декабря 2023-го);

→ Государственная специальная служба транспорта (29 мая 2024-го);

→ Медицинские силы Вооруженных Сил Украины (25 июня 2024-го);

→ Войска связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины (8 августа 2024-го);

→ Силы логистики Вооруженных сил Украины (11 октября 2024-го).

Все монеты имеют традиционный аверс монеты образца 2018 года, а реверс у каждой разный.

На реверсе новой монеты по кругу размещены надписи, отражающие фундаментальные ценности – честь, мужество, закон – (вверху) и Национальная гвардия Украины (внизу). Главным элементом композиции является изображение беретного знака НГУ, основа которого – прямой равносторонний крест с расхожими концами. В центре креста, в восьмиграннике, изображен малый Государственный Герб Украины. На заднем плане монеты расположен символический щит, являющийся воплощением защиты и безопасности.

Постепенно в наличное обращение введут почти 10 млн штук таких памятных монет.

На 1 марта 2025 года в наличном обороте находится почти 279 млн монет номиналом 10 грн.

В конце февраля НБУ ввел в обращение серебряную монету о вечной связи человека и Вселенной.