Трамп анонсував ексклюзивну вечерю з інвесторами у $TRUMP – мемкоїн зріс у ціні на 60%
Мемкоїн Дональда Трампа зріс у ціні на понад 60% після оголошення про "найбільш ексклюзивне запрошення у світі", яке передбачає приватну вечерю із президентом США для 220 найбільших інвесторів у $TRUMP. Про це пише Reuters.
Зазначається, що вечеря відбудеться 22 травня у гольф-клубі Трампа у Вашингтоні. Найбільшим 25 інвесторам у монету пропонують "ультраексклюзивний приватний VIP-прийом з президентом" та "спеціальну екскурсію".
Водночас в умовах пропозиції додають, що "президент Трамп, можливо, не зможе бути присутнім", але переможці отримають обмежений тираж $TRUMP NFT "замість нього".
Монету $TRUMP було запущено ще до інавгурації Трампа 20 січня. Незважаючи на падіння її ціни до $7,14 у квітні, за останніми даними аналітиків Chainalysis, криптовалюта вже принесла понад $350 млн прибутку структурам, пов’язаним із президентом США.
Сім’я Трампа активно розвиває інші криптопроєкти: запуск нової біржі World Liberty Financial та переорієнтацію компанії Trump Media & Technology Group у сферу криптофінансів.
Дональд Трамп також пообіцяв стати "першим криптопрезидентом США" та послабити регулювання крипторинку.
- 18 січня Трамп оголосив про запуск власної криптовалюти – $TRUMP.
- 19 січня Меланія Трамп випустила мемкоїн $MELANIA, обваливши криптовалюту чоловіка на 40%.
- Після інавгурації президента США мемкоїни Дональда і Меланії Трамп впали на 60%.
- 3 лютого керівник відділу продуктів біржі Coinbase Конор Гроган повідомляв, що Трамп заробив понад $802 млн на своїй криптовалюті.
- 11 лютого The New York Times писав, що на токені Трампа заробила його сімʼя і перші інвестори, інші – втратили понад $2 млрд.