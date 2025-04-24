Трамп анонсував ексклюзивну вечерю з інвесторами у $TRUMP – мемкоїн зріс у ціні на 60%

Криптовалюта $TRUMP зросла в ціні на понад 60% після анонсу ексклюзивної вечері з Трампом

Фото: Дональд Трамп / EPA / ALEXANDER DRAGO

Мемкоїн Дональда Трампа зріс у ціні на понад 60% після оголошення про "найбільш ексклюзивне запрошення у світі", яке передбачає приватну вечерю із президентом США для 220 найбільших інвесторів у $TRUMP. Про це пише Reuters.

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Зазначається, що вечеря відбудеться 22 травня у гольф-клубі Трампа у Вашингтоні. Найбільшим 25 інвесторам у монету пропонують "ультраексклюзивний приватний VIP-прийом з президентом" та "спеціальну екскурсію".

Водночас в умовах пропозиції додають, що "президент Трамп, можливо, не зможе бути присутнім", але переможці отримають обмежений тираж $TRUMP NFT "замість нього".

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Монету $TRUMP було запущено ще до інавгурації Трампа 20 січня. Незважаючи на падіння її ціни до $7,14 у квітні, за останніми даними аналітиків Chainalysis, криптовалюта вже принесла понад $350 млн прибутку структурам, пов’язаним із президентом США.

Сім’я Трампа активно розвиває інші криптопроєкти: запуск нової біржі World Liberty Financial та переорієнтацію компанії Trump Media & Technology Group у сферу криптофінансів.

Дональд Трамп також пообіцяв стати "першим криптопрезидентом США" та послабити регулювання крипторинку.