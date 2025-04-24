Трамп анонсировал эксклюзивный ужин с инвесторами в $TRUMP – мемкоин вырос в цене на 60%

Криптовалюта $TRUMP выросла в цене более чем на 60% после анонса эксклюзивного ужина с Трампом

Фото: Дональд Трамп / EPA / ALEXANDER DRAGO

Мемкоин Дональда Трампа вырос в цене более чем на 60% после объявления о "самом эксклюзивном приглашении в мире", которое предусматривает частный ужин с президентом США для 220 крупнейших инвесторов в $TRUMP. Об этом пишет Reuters.

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Ужин состоится 22 мая в гольф-клубе Трампа в Вашингтоне. Крупнейшим 25 инвесторам в монету предлагают "ультраэксклюзивный приватный VIP-прием с президентом" и "специальную экскурсию".

В то же время в условиях предложения добавляют, что "президент Трамп, возможно, не сможет присутствовать", но победители получат ограниченный тираж $TRUMP NFT "вместо него".

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Монета $TRUMP была запущена еще до инаугурации Трампа 20 января. Несмотря на падение ее цены до $7,14 в апреле, по последним данным аналитиков Chainalysis, криптовалюта уже принесла более $350 млн прибыли структурам, связанным с президентом США.

Семья Трампа активно развивает другие криптопроекты: запуск новой биржи World Liberty Financial и переориентацию компании Trump Media & Technology Group в сферу криптофинансов.

Дональд Трамп также пообыщал стать "первым криптопрезидентом США" и ослабить регулирование крипторынка.