Трамп анонсировал эксклюзивный ужин с инвесторами в $TRUMP – мемкоин вырос в цене на 60%
Мемкоин Дональда Трампа вырос в цене более чем на 60% после объявления о "самом эксклюзивном приглашении в мире", которое предусматривает частный ужин с президентом США для 220 крупнейших инвесторов в $TRUMP. Об этом пишет Reuters.
Ужин состоится 22 мая в гольф-клубе Трампа в Вашингтоне. Крупнейшим 25 инвесторам в монету предлагают "ультраэксклюзивный приватный VIP-прием с президентом" и "специальную экскурсию".
В то же время в условиях предложения добавляют, что "президент Трамп, возможно, не сможет присутствовать", но победители получат ограниченный тираж $TRUMP NFT "вместо него".
Монета $TRUMP была запущена еще до инаугурации Трампа 20 января. Несмотря на падение ее цены до $7,14 в апреле, по последним данным аналитиков Chainalysis, криптовалюта уже принесла более $350 млн прибыли структурам, связанным с президентом США.
Семья Трампа активно развивает другие криптопроекты: запуск новой биржи World Liberty Financial и переориентацию компании Trump Media & Technology Group в сферу криптофинансов.
Дональд Трамп также пообыщал стать "первым криптопрезидентом США" и ослабить регулирование крипторынка.
- 18 января Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты – $TRUMP.
- 19 января Мелания Трамп выпустила мемкоин $MELANIA, обрушив криптовалюту мужа на 40%.
- После инаугурации президента США мемкоины Дональда и Мелании Трамп упали на 60%.
- 3 февраля руководитель отдела продуктов биржи Coinbase Конор Гроган сообщал, что Трамп заработал более $802 млн на своей криптовалюте.
- 11 февраля The New York Times писал, что на токене Трампа заработала его семья и первые инвесторы, остальные потеряли более $2 млрд.