Рада ЄС схвалила другий регулярний транш Україні на 4,2 млрд євро. Гроші надійдуть у грудні

У 2024 році за програмою Ukraine Facility Україна отримає 16 млрд євро від ЄС

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Рада ЄС схвалила чергову виплату Україні в межах Ukraine Facility у розмірі 4,2 млрд євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Гроші надійдуть до кінця грудня, що "доведе загальну допомогу за цією ініціативою до 16 млрд євро", – уточнив прем'єр.

У середині листопада Європейська комісія схвалила цей, вже другий, регулярний транш, після того як Україна виконала всі дев'ять індикаторів, передбачених для третього кварталу 2024 року в межах Ukraine Facility.

Україна отримала перший регулярний транш у розмірі 4,2 млрд євро в серпні.

До регулярних траншів виплати за програмою Ukraine Facility (почалися навесні 2024 року) проходили у межах так званого перехідного фінансування. Перші два транші загальним обсягом 6 млрд євро Україна отримала у березні-квітні, у червні – ще 1,9 млрд євро.

Загалом за програмою Ukraine Facility Україна за чотири роки отримає 50 млрд євро.