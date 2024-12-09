Рада ЄС схвалила другий регулярний транш Україні на 4,2 млрд євро. Гроші надійдуть у грудні
Рада ЄС схвалила чергову виплату Україні в межах Ukraine Facility у розмірі 4,2 млрд євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Гроші надійдуть до кінця грудня, що "доведе загальну допомогу за цією ініціативою до 16 млрд євро", – уточнив прем'єр.
У середині листопада Європейська комісія схвалила цей, вже другий, регулярний транш, після того як Україна виконала всі дев'ять індикаторів, передбачених для третього кварталу 2024 року в межах Ukraine Facility.
Україна отримала перший регулярний транш у розмірі 4,2 млрд євро в серпні.
До регулярних траншів виплати за програмою Ukraine Facility (почалися навесні 2024 року) проходили у межах так званого перехідного фінансування. Перші два транші загальним обсягом 6 млрд євро Україна отримала у березні-квітні, у червні – ще 1,9 млрд євро.
Загалом за програмою Ukraine Facility Україна за чотири роки отримає 50 млрд євро.
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