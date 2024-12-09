Совет ЕС одобрил второй регулярный транш Украине в 4,2 млрд евро. Деньги придут в декабре

В 2024 году по программе Ukraine Facility Украина получит 16 млрд евро от ЕС

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Совет ЕС одобрил очередную выплату Украине в рамках Ukraine Facility в размере 4,2 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Деньги поступят до конца декабря, что "доведет общую помощь по этой инициативе до 16 млрд евро", — уточнил премьер.

В середине ноября Европейская комиссия одобрила этот, уже второй, регулярный транш, после того как Украина выполнила все девять индикаторов, предусмотренных для третьего квартала 2024 года в рамках Ukraine Facility.

Украина получила первый регулярный транш в размере 4,2 млрд евро в августе.

До регулярных траншей выплаты по программе Ukraine Facility (начались весной 2024 года) проходили в рамках так называемого переходного финансирования. Первые два транша общим объемом 6 млрд евро Украина получила в марте-апреле, в июне – еще 1,9 млрд евро.

Всего по программе Ukraine Facility Украина за четыре года получит 50 млрд евро.