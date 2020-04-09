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"Антиколомойский" закон. Комитет работает над таблицей, она готова на 67%

"Антиколомойский" закон. Комитет работает над таблицей, она готова на 67%
09.04.2020, 11:38

Профильный комитет сможет подготовить сводную таблицу поправок к банковскому закону не раньше пятницы

Окончательный вариант сводной таблицы с поправками в так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д будет готов не раньше пятницы. Об этом сообщил народный депутат фракции Голос и член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

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"Секретариат Комитета активно работает над сводом рекордной таблицы... Пока сводная таблица готова на 67% (11000 из 16335 правок внесены), поэтому пятница выглядит как наиболее вероятный день, когда будет окончательная таблица", - сообщил депутат у себя в Facebook.

По его словам, среди препятствий - компьютеры Верховной Рады не рассчитаны на обработку такого объема документа. Кроме того, после свода поправок, их надо еще технически рассортировать.

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  • 30 марта “антиколомойский” законопроект был принят Радой за основу. Ко второму чтению законопроекта подано рекордное число правок - около 16 335. 6000 из них подал исключенный из фракции Слуга народа Антон Поляков. Также по 1500-1900 правок подали депутаты из орбиты Коломойского. Сам Коломойский не признает, что правки к законопроекту поданы по его инициативе. Позже  Поляков заявил, что может отозвать часть из них, если будут выполнены его условия.
  • МВФ ожидает от украинских властей принятия во втором чтении "антиколомойского" закона, секвестра госбюджета и адекватной реализации земельной реформы для предоставления расширенной помощи Украине. По данным FT, речь идет о сумме в $8 млрд. Сотрудничество с МВФ откроет возможность для получения помощи от других доноров - Всемирного банка, ЕС.

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Юрий Тарасовский
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игорь коломойский Ярослав Железняк антон поляков антиколомойский закон
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