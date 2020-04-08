Автор 6000 правок к “антиколомойскому” законопроекту назвал свои условия

Внефракционный народный депутат Антон Поляков, который подал свыше 6000 к законопроекту №2571-д, регулирующему процедуры банкротства и национализации банков, заявил, что может отозвать часть из них, если будут выполнены его условия. Об этом говорится в Telegram-канале депутата.

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Среди условий:

- пересмотр принятого закона о рынке земли, чтобы его согласовали аграрии и поддержала общественность;

- отсрочка реализации второго этапа медицинской реформы;

- отмена “антифоповских законов”.

“Если власть согласится принять озвученные мною требования аграриев, медиков и предпринимателей, я отзову технические правки. Останутся только те моменты, которые для меня принципиальны”, - написал депутат.

Он уверяет, что судьба олигарха Игоря Коломойского ему “полностью безразлична”.

“Я не хочу, чтобы наш Народ стал заложником Национального банка Украины”, - пояснил свою мотивацию при подаче правок к законопроекту Поляков. По мнению депутата, документ не только запрещает возвращение выведенных с рынков банков бывшим владельцам, но и превращает Нацбанк “в настоящего рейдера”.

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