Дело VAB Банка. Стало известно, кто внесет залог за Писарука

Райффайзен Банк Аваль внесет залог в 5 млн грн за главу правления Александра Писарука, который фигурирует в деле лопнувшего VAB Банка Олега Бахматюка. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

"Райффайзен Банк Аваль сообщает, что выполнит все необходимые действия по внесению залога согласно требованию суда", - говорится в сообщении.

Писарук продолжит работать в должности главы Райффайзена, отметил председатель наблюдательного совета Мартин Грюлль.

"Мы убеждены, что все подозрения о неправомерных действиях будут сняты с г-на Писарука в ближайшее время, и что он всегда придерживался наивысших профессиональных и этических стандартов, работая как в Райффайзен Банке Аваль, так и в течение многих лет в МВФ и других международных институциях", - цитирует Грюлля пресс-служба.

Подробнее о том, в чем НАБУ подозревает фигурантов "дела VAB Банка", читайте: Девять "друзей" Бахматюка. Большая история скандального кредита НБУ VAB Банку

