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Дело VAB Банка. Стало известно, кто внесет залог за Писарука

Дело VAB Банка. Стало известно, кто внесет залог за Писарука
15.11.2019, 13:13

Подозреваемый по делу VAB Банка Писарук вернется к выполнению обязанностей главы Аваля

Райффайзен Банк Аваль внесет залог в 5 млн грн за главу правления Александра Писарука, который фигурирует в деле лопнувшего VAB Банка Олега Бахматюка. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

"Райффайзен Банк Аваль сообщает, что выполнит все необходимые действия по внесению залога согласно требованию суда", - говорится в сообщении.

Писарук продолжит работать в должности главы Райффайзена, отметил председатель наблюдательного совета Мартин Грюлль.

"Мы убеждены, что все подозрения о неправомерных действиях будут сняты с г-на Писарука в ближайшее время, и что он всегда придерживался наивысших профессиональных и этических стандартов, работая как в Райффайзен Банке Аваль, так и в течение многих лет в МВФ и других международных институциях", - цитирует Грюлля пресс-служба.

  • Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему первому заместителю главы Национального банка Александру Писаруку, которого НАБУ считает одним из главных подозреваемых в деле о выдаче 1,2 млрд грн стабилизационного кредита VAB Банку. Суд отказал в аресте Писарука, как это просила САП. Он должен внести только залог в 5 млн грн.
  • НАБУ задержало семерых подозреваемых в деле VAB Банка вечером 11 ноября. Действия всех лиц квалифицированы по ч.5. 191 УКУ ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением"). Всего в деле фигурируют 10 человек.
  • Для большинства фигурантов избраны меры пресечения. Бахматюку и экс-главе VAB Банка отправлены подозрения по почте, поскольку их местонахождение детективам не известно. Бахматюк, в частности, находится за границей и отрицает все обвинения.

Подробнее о том, в чем НАБУ подозревает фигурантов "дела VAB Банка", читайте: Девять "друзей" Бахматюка. Большая история скандального кредита НБУ VAB Банку

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Александр Писарук Райффайзен Банк Аваль VAB Банк дело VAB Банка
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