Гонтарева рассказала о рисках отмены национализации ПриватБанка

Бывший акционер ПриватБанка Игорь Коломойский может обеспечить любое решение суда, в том числе отменить национализацию ПриватБанка, но государство не допустит плохого сценария. Об этом сказала экс-глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева в интервью изданию Гордон.

"Еще во время президентских выборов Коломойский выиграл в наших украинских судах сразу три дела. Одномоментно. Я считаю это показательным. Три суда в один день: отмена национализации, оспаривание собственных персональных гарантий (заполненных, кстати, по всем законам Украины) и непризнание связанных лиц. Это говорит, что он может обеспечить за пять минут любое решение суда, в том числе отменить национализацию ПриватБанка", - отметила она.

По словам Гонтаревой, если национализация будет признана незаконной, должна произойти реституция. "На сегодня в банке 155 млрд, которые туда дал Минфин. Во время реституции этот капитал забирается, а значит, в банке образуется дыра в 155 млрд. В этот момент НБУ должен признать банк неплатежеспособным, а дальше есть следующие только две опции. Первая - Фонд гарантирования вкладов. Но так как банк системообразующий, будет опять национализация, вторая опция. НБУ не может ничего национализировать, может лишь признать банк неплатежеспособным. Поэтому он немедленно обратится к Кабмину и попросит повторную национализацию. Дальше уже все зависит от Кабмина: согласится он или нет. Думаю, плохого сценария никто не допустит, не хочу пугать людей. Государство поддержит этот банк и национализирует его еще раз", - отметила экс-глава НБУ.

"Инвесторы сейчас любят Украину. Зеленскому повезло, но – сорри! – тут нет ни его заслуги, ни заслуги премьера Гончарука. Тут заслуга нашей команды, наши реформы начали давать плоды", - добавила она.

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