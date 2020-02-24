Избрана глава набсовета Укрэксимбанка. Она работала в ICU и ЕБРР

Наблюдательный совет государственного Укрэксимбанка на заседании 22 февраля избрал главой органа Оляну Гордиенко, сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Гордиенко возглавила набсовет 23 февраля. Решение не содержит срока, на который ее избрали.

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До назначения Гордиенко была советником по корпоративному управлению в ООО "Инвестиционный капитал Украина".

В 2017-2019 годах работала директором по управлению в Европейском банке реконструкции и развития. В 2016-2017 была членом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. До этого три года занимала должность главного юриста по вопросам корпоративного права в представительстве компании "Бейкер и Макензи - СиАйЭс Лимитед".

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