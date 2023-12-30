Национализированный Сенс Банк определился с новым главой правления
Наблюдательный совет национализированного Сенс Банка избрал новым председателем правления Алексея Ступака, работающего в банке директором по продажам клиентам корпоративного бизнеса. Об этом идет речь на сайте банка.
Предыдущий председатель правления Сенс Банка Дмитрий Кузьмин неожиданно уволился в августе 2023 года спустя три недели после назначения. С тех пор обязанности председателя исполняла его заместитель Елена Зубченко.
Ступак окончательно станет председателем правления после согласования его кандидатуры Национальным банком.
У него 21-летний опыт работы в банковском секторе, в том числе в Креди Агриколь Банке, где с 2011 по 2019 год он был директором департамента корпоративного бизнеса.
В 2019 году перешел на аналогичную должность в Альфа-Банк (предыдущее название Сенс Банка), а после – на должность куратора корпоративно-инвестиционного, малого и среднего бизнеса, которую занимает по сей день.
В 2022-2023 годах входил в состав правления банка.
Сенс Банк был основан в 1992 году. С 2001 года работал под названием АО "Альфа-Банк". В 2022 году из-за начала полномасштабного вторжения отказался от российского бренда Альфа-Банк и сменил название на нынешнее. В июле 2023 его национализировали.
- 20 июля 2023 года Национальный банк решил вывести Сенс Банк с рынка из-за санкций против его владельцев и предложил правительству национализировать его. На следующий день Кабинет министров согласился выкупить Сенс Банк за 1 гривню.
- 22 июля Сенс Банк официально стал государственным, а 24 июля там назначили новых членов правления и наблюдательного совета.
- 24 июля в Офисе генпрокурора заявили, что экс-владельцы Сенс Банка хотели довести его до банкротства.