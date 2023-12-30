Национализированный Сенс Банк определился с новым главой правления

Алексей Ступак. Фото: Сенс Банк

Наблюдательный совет национализированного Сенс Банка избрал новым председателем правления Алексея Ступака, работающего в банке директором по продажам клиентам корпоративного бизнеса. Об этом идет речь на сайте банка.

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Предыдущий председатель правления Сенс Банка Дмитрий Кузьмин неожиданно уволился в августе 2023 года спустя три недели после назначения. С тех пор обязанности председателя исполняла его заместитель Елена Зубченко.

Ступак окончательно станет председателем правления после согласования его кандидатуры Национальным банком.

У него 21-летний опыт работы в банковском секторе, в том числе в Креди Агриколь Банке, где с 2011 по 2019 год он был директором департамента корпоративного бизнеса.

В 2019 году перешел на аналогичную должность в Альфа-Банк (предыдущее название Сенс Банка), а после – на должность куратора корпоративно-инвестиционного, малого и среднего бизнеса, которую занимает по сей день.

В 2022-2023 годах входил в состав правления банка.

Сенс Банк был основан в 1992 году. С 2001 года работал под названием АО "Альфа-Банк". В 2022 году из-за начала полномасштабного вторжения отказался от российского бренда Альфа-Банк и сменил название на нынешнее. В июле 2023 его национализировали.