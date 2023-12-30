Націоналізований Сенс Банк визначився з новим головою правління

Олексій Ступак. Фото: Сенс Банк

Наглядова рада націоналізованого Сенс Банку обрала новим головою правління Олексія Ступака, який працює в банку директором з продажів клієнтам корпоративного бізнесу. Про це йдеться на сайті банку.

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Попередній голова правління Сенс Банку Дмитро Кузьмін несподівано звільнився в серпні 2023 року через три тижні після призначення. Відтоді обов'язки голови виконувала його заступниця Олена Зубченко.

Ступак остаточно стане головою правління після погодження його кандидатури Національним банком.

Він має 21-річний досвід роботи в банківському секторі, зокрема у Креді Агріколь Банку, де з 2011-го до 2019 року він був директором департаменту корпоративного бізнесу.

У 2019 році перейшов на аналогічну посаду в Альфа-Банк (попередня назва Сенс Банку), а після – на посаду куратора корпоративно-інвестиційного, малого та середнього бізнесу, яку обіймає і до сьогодні.

У 2022-2023 роках входив до складу правління банку.

Сенс Банк був заснований 1992 року. З 2001 року працював під назвою АТ "Альфа-Банк". У 2022 році через початок повномасштабного вторгнення відмовився від російського бренду Альфа-Банк і змінив назву на теперішню. У липні 2023 року його націоналізували.