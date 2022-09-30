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НБУ не планирует менять официальный курс: В июле были дисбалансы, сейчас ситуация лучше

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 10:43
НБУ не планирует менять официальный курс: В июле были дисбалансы, сейчас ситуация лучше - Фото
Фото: НБУ/Facebook

Официальный курс останется на уровне 36,6 грн/$, несмотря на то, что в банках за доллар просят 42 грн, заявил заместитель председателя Национального банка Украины Юрий Гелетий в интервью Интерфаксу-Украина.

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По его словам, оснований для коррекции курса сейчас нет.

"Наибольшая доля валютных операций осуществляется в безналичном сегменте, поэтому говорить о том, что временные колебания на наличном сегменте могут стать основанием для курсовой коррекции, было бы явным преувеличением", – заявил банкир.

Изменение курса гривни к доллару в июле было связано со значительными макроэкономическими дисбалансами, которых сейчас нет, пояснил он.

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"Сейчас ситуация значительно лучше, чем в июне и июле. Ситуация на безналичном валютном рынке заметно улучшилась, международные резервы выросли, и мы можем и дальше поддерживать их на достаточном уровне, в том числе благодаря международной помощи", – сказал Гелетий.

Он прогнозирует, что по мере угасания психологического фактора, связанного в основном с войной, и окончательного решения проблемы дефицита наличной валюты ситуация с курсом будет улучшаться.

Гелетий добавил, что негативное психологическое влияние на наличном курсе сыграла информация о том, что в новый бюджет закладывают расчетный курс 50 грн/$ на конец 2023 года.

"Курс, заложенный в бюджет, не является целевым показателем для НБУ или рынка, это абсолютно технический показатель. Его объявление, безусловно, также сыграло свою психологическую роль, при том что фактически это просто расчетный показатель, который не является определяющим для рынка. По нашему мнению, лучше отойти от практики публикации курса в бюджете на конец года и публиковать средний прогнозный курс", – сказал Гелетий.

Андрій Водяний
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НБУ курс гривни девальвация курс доллара Юрий Гелетий
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