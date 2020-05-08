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"Непредвиденные обстоятельства". Объявлен новый конкурс на главу Ощадбанка

"Непредвиденные обстоятельства". Объявлен новый конкурс на главу Ощадбанка
08.05.2020, 16:22

Документы от претендентов принимают до 22 мая

Наблюдательный совет Ощадбанка объявил новый конкурсный отбор кандидата на должность председателя правления "в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами". Объявление опубликовано на сайте Министерства финансов Украины.

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Какие именно обстоятельства привели к отмене ранее объявленного конкурса, в сообщении не уточняют.

Заявки на участие в новом конкурсе принимаются до 18:00 22 мая. Кандидаты должны предоставить пакет документов компании по подбору персонала Pedersen&Partners.

Затем, до 22 июня будут проходить собеседования финалистов с набсоветом банка (лично или skype-собеседование).

Среди требований к претендентам:

- полное высшее образование (магистр или эквивалент) по крайней мере в одной из отраслей: финансы, деловое администрирование, экономика, право;

- стаж работы в банковском секторе в совокупности не менее 10 лет, в том числе на руководящих должностях - не менее пяти лет;

- опыт стратегического и инвестиционного планирования, бюджетирования в банках;

- опыт работы по трансформации и оптимизации большой сети отделений;

- опыт в разработке и управлении сложными проектами в области организационных изменений (трансформация бизнес-модели, организационная перестройка);

- подтвержденный опыт разработки стратегии и опыта ее внедрения;

- опыт внедрения в организации быстрых изменений в регуляторной сферы;

- опыт кризисного менеджмента;

- опыт работы с международными финансовыми организации (IFI) будет преимуществом;

- опыт работы с неработающими кредитами (NPL).

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Анна Андреева
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Ощадбанк глава правления
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