Ощадбанк объявил конкурс на главу правления

Государственный Ощадбанк объявил конкурс на должность главы правления. Сообщение об этом опубликовано на сайте банка.

Среди стратегических задач, с которыми придется справляться новому топ-менеджеру, указаны наращивание кредитования, в частности малого и среднего бизнеса, продолжение оптимизации сети отделений, развитие IT-направления, сокращение портфеля неработающих кредитов.

Претендент должен иметь стаж работы в банковском секторе не менее десяти лет, в том числе не менее пяти лет на руководящих должностях, опыт стратегического и инвестиционного планирования, кризисного менеджмента; опыт работы с международными финансовыми организациями будет считаться преимуществом.

Документы принимают до 26 марта, а конкурс будет длиться до 23 апреля.

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В августе 2019 года Нацбанк отклонил кандидатуры большинства членов набсовета Ощадбанка, которые начали работу в июне. Одна из причин – процедура переизбрания главой банка Андрея Пышного без объявления конкурса.

Также регулятор указывал на конфликт интересов у одного из членов набсовета – Шевки Аджунера (одновременно председательствовал в набсоветах Ощадбанка и клиентов банка Укрэнерго и Укрзалізниці). Аджунер судится с НБУ и уже одержал победу в первой инстанции.