Ощадбанк объявил конкурс на главу правления

Государственный Ощадбанк объявил конкурс на должность главы правления. Сообщение об этом опубликовано на сайте банка.
Среди стратегических задач, с которыми придется справляться новому топ-менеджеру, указаны наращивание кредитования, в частности малого и среднего бизнеса, продолжение оптимизации сети отделений, развитие IT-направления, сокращение портфеля неработающих кредитов.
Претендент должен иметь стаж работы в банковском секторе не менее десяти лет, в том числе не менее пяти лет на руководящих должностях, опыт стратегического и инвестиционного планирования, кризисного менеджмента; опыт работы с международными финансовыми организациями будет считаться преимуществом.
Документы принимают до 26 марта, а конкурс будет длиться до 23 апреля.
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