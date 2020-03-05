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Ощадбанк объявил конкурс на главу правления

Ощадбанк объявил конкурс на главу правления
05.03.2020, 13:51

В августе главе Ощадбанка Андрею Пышному набсовет продлил контракт на пять лет. Нацбанку это не понравилось

Государственный Ощадбанк объявил конкурс на должность главы правления. Сообщение об этом опубликовано на сайте банка.

Среди стратегических задач, с которыми придется справляться новому топ-менеджеру, указаны наращивание кредитования, в частности малого и среднего бизнеса, продолжение оптимизации сети отделений, развитие IT-направления, сокращение портфеля неработающих кредитов.

Претендент должен иметь стаж работы в банковском секторе не менее десяти лет, в том числе не менее пяти лет на руководящих должностях, опыт стратегического и инвестиционного планирования, кризисного менеджмента; опыт работы с международными финансовыми организациями будет считаться преимуществом.

Документы принимают до 26 марта, а конкурс будет длиться до 23 апреля.

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Кучук Марина
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Андрей Пышный Ощадбанк набсовет ощадбанка глава ощадбанка
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