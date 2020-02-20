Дело набсовета Ощадбанка. НБУ готовит апелляцию

Национальный банк Украины оспорит решения Окружного административного суда Киева (ОАСК) в споре с экс-председателем и членами наблюдательного совета Ощадбанка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Суд отменил решение НБУ об отказе в согласовании кандидатур Шевки Аджунера, Дмитрия Власова и Алексея Резникова на соответствующие должности в набсовете госбанка.

"Национальний банк не соглашается с решениями суда, ведь в очередной раз суды берут на себя функции НБУ. Согласования руководителей банков, в том числе членов наблюдательных советов - является исключительно компетенцией Национального банка", - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что эти решения суда первой инстанции не вступили силу. И Нацбанк планирует подать апелляционные жалобы после получения полного текста решения.

В Нацбанке напоминают, что в августе 2019 года эти люди не прошли согласование в набсовет Ощабанка. В частности, кандидатуру Шевки Аджунера НБУ отклонил по нескольким причинам. Во-первых, из-за конфликта интересов (одновременно председательствовал в набсоветах Ощадбанка и клиентов банка Укрэнерго и Укрзалізниці). Во-вторых, из-за ненадлежащего исполнения обязанностей председателя совета. "Процедурные нарушения при продолжении полномочий председателя правления Ощадбанка без проведения конкурса", - уточняют в НБУ.

Дмитрий Власов не прошел согласование из-за несоответствия уровня профессиональной пригодности; ненадлежащего исполнение обязанностей члена Комитета набсовета Ощадбанка по назначениям и вознаграждениям и Комитета по рискам (те же процедурные нарушения).

Решение по Олексею Резникову было принято из-за ненадлежащего исполнения обязанностей председателя Комитета набсовета Ощадбанка по назначениям и вознаграждениям (те же процедурные нарушения).

18 февраля экс-глава представительства ЕБРР в Украине, глава набсовета УЗ Шевки Аджунер выиграл суд у НБУ по "делу Ощадбанка".

Аджунер оспаривал решение НБУ, которым ему было отказано в согласовании на должность главы наблюдательного совета Ощадбанка. Он подал иск 19 сентября.

Подробности конфликта: Поле битвы - Ощад. Почему НБУ "забанил" набсовет госбанка