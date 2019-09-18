Ощадбанк готовится к принудительному взысканию $1,3 млрд за Крым

Ощадбанк получил исполнительные документы в соответствии с постановлением Киевского апелляционного суда от 17 июля 2019 года, сообщает пресс-служба банка.

В июле суд удовлетворил заявление Ощадбанка и разрешил исполнить решение Международного арбитража по компенсации ущерба, причиненного Россией в результате незаконной аннексии Крыма, от 26 ноября 2018 года.

Как отмечают в Ощадбанке, исполнительные листы являются основанием для исполнения решения Международного арбитража на территории Украины и возмещения убытков, причиненных госбанку в размере около $1,3 млрд плюс проценты, которые начисляются ежедневно до момента исполнения решения.

"Сейчас Ощадбанк осуществляет все необходимые процессуальные действия для открытия исполнительного производства и надлежащей защиты своих интересов… и возмещения причиненных убытков", - говорится в сообщении.

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