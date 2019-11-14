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Писарук: Обвинение по делу VAB Банка необоснованно

Писарук: Обвинение по делу VAB Банка необоснованно
14.11.2019, 11:47

Экс-замглавы Валерии Гонтаревой объяснил, почему банку Бахматюка был выдан стабилизационный кредит

Председатель правления Райффайзен Банка Аваль и бывший заместитель главы Национального банка (НБУ) Александр Писарук считает необоснованными обвинения САП и НАБУ в свой адрес по делу VAB Банка Олега Бахматюка. Об этом он сказал журналистам в кулуарах Высшего антикоррупционного суда, где 14 ноября Писаруку избирают меру пресечения, передает корреспондент LIGA.net.

"Выдавая кредит VAB, НБУ действовал в рамках законодательства: у нас была оценка залогов от независимого оценщика, кроме того, две рецензии, в том числе от международной компании. Это само по себе давало нам определенный комфорт при выдаче кредита. Но помимо этого мы впервые в истории НБУ запросили личное поручительство собственника и обязательство докапитализировать банк", - сказал Писарук.

Он также отметил, что стабилизационный кредит был выдан при условии, что деньги пойдут на выплаты вкладчикам банка.

"Мы пытались спасти его от банкротства, поэтому собственник и подписал обязательство о докапитализации. Если бы не кредит НБУ, Фонду гарантирования (ФГВФЛ) пришлось бы выплачивать средства клиентам банка за свой счет, нагрузка на государство выросла бы", - утверждает экс-замглавы Нацбанка.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) требует арестовать Писарука с возможностью внесения залога 30 млн грн.

За него готовы поручиться 14 человек, среди них – глава НБУ Яков Смолий, заместители главы НБУ Катерина Рожкова, Олег Чурий, Дмитрий Сологуб, Роман Борисенко, бывший глава Райффайзен Банка Владимир Лавренчук, глава инвестфонда Dragon Capital Томаш Фиала, член набсовета Фармак и экс-президент Киевстара Петр Чернышов.

По версии следствия, Писарук и Бахматюк "вступили в сговор" с целью завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного VAB Банку в октябре 2014 года. Вскоре банк был признан неплатежеспособным, а деньги, как установили детективы НАБУ, были выведены на компании, подконтрольные Бахматюку.

Читайте также: Олигарх, топ-банкир и банк-банкрот. Почему НАБУ воскресило дело VAB Банка Олега Бахматюка

  • НАБУ задержало семерых подозреваемых в деле VAB Банка вечером 11 ноября. Действия всех лиц квалифицированы по ч.5. 191 УКУ ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением"). Всего в деле фигурируют 10 человек.
  • Для большинства фигурантов избраны меры пресечения. Бахматюку и экс-глава VAB Банка отправлены подозрения по почте, поскольку их местонахождение детективам не известно. Бахматюк, в частности, находится за границей и отрицает все обвинения.

Подробнее о том, в чем НАБУ подозревает фигурантов "дела VAB Банка", читайте: Девять "друзей" Бахматюка. Большая история скандального кредита НБУ VAB Банку

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Александр Писарук олег бахматюк VAB Банк дело VAB Банка
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