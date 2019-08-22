Россия оспорила решение арбитража в пользу Ощадбанка на $1,3 млрд

Россия обратилась 19 августа в Арбитражный суд Парижа за пересмотром решения о компенсации Ощадбанку $1,3 млрд за активы в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции России.

Минюст РФ оспоривает обоснованность применения Украиной в качестве основания иска по конфискованным активам в Крыму двустороннего соглашения между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. Соглашение действует с 1 января 1992 года и, как отмечают в Минюсте России "не охватывает инвестиции советского периода".

"При этом Ощадбанк представляет собой бывший украинский филиал Сбербанка СССР. Крымское отделение Ощадбанка, об экспроприации которого заявляет банк, также существовало уже в советское время и было частью Ощадбанка еще до 1992 года. Ощадбанк умолчал об этих фактах в арбитражном разбирательстве", - говорится в сообщении.