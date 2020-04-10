Разумков об "антиколомойском" законе: на 16 000 поправок нужно больше полугода

Верховная Рада не начнет рассмотрение законопроект №2571-д, пока не будет составлена таблица с поправками. Об этом сегодня на брифинге сказал спикер Рады Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос о судьбе банковского закона, необходимого для выделения помощи МВФ.

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Разумков отметил, что Рада еще никогда не сталкивалась с такой ситуацией, когда к проекту закона подано 16 000 правок.

"Я считаю, что это направлено на блокирование работы парламента. Потому что, учитывая коронавирус, если идти полностью по всем правкам, это может занять намного больше, чем полгода. И на это парламент не пойдет", - сказал он.

Дату рассмотрения законопроекта Разумков затруднился определить, поскольку еще не сформирована таблица с поправками. По его словам, более 4000 правок, поданных к законопроекту о рынке земли, представляли собой пачку бумаги в полметра высотой.

"Если мы говорим о количестве таблиц к закону о банках - то это плюс-минус в мой рост", - отметил он.

Разумков уточнил, что сначала подготовят таблиц, затем оценят каждую поправку и решат, учитывать ее или нет.

"И только после этого этот документ можно будет рассматривать в зале Верховной Раде", - сказал он и добавил, что "работают все интенсивно, думаю, это займет немного времени".

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По его словам затягивать процесс никто не собирается: ни комитет, ни все фракции, ни даже те, кто подавали эти предложения. На вопрос, готов ли он идти по полной процедуре, как с рынком земли, Разумков сказал, что готов действовать по закону. А реагируя на формулировку "антиколомойский закон", Разумков отметил, что не бывает законов Украины, направленных против кого-то.

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