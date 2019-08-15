Bloomberg: Экономика Украины растет на фоне замедления в Европе

Украинская экономика во втором квартале ускорила рост, несмотря на торговое напряжение между США и Китаем и замедление мировой экономики, которое давит на экономическую ситуацию в Европе. Об этом пишет Bloomberg.

Рост ВВП на 4,6% издание называет неожиданно высоким. "Всемирный банк предупреждал, что без ускорения темпов роста Украине придется потратить полвека, чтобы догнать соседнюю Польшу", - отмечает агентство.

Президент Владимир Зеленский, чья партия получила контроль над парламентом на выборах, пообещал добиться роста на 5% и более в ближайшие годы, говорится в материале.

Также отмечается, что озвученный план реформ сеет оптимизм среди инвесторов.

График: Bloomberg График: Bloomberg

"Первые сигналы вдохновляют", - сказал агентству инвестиционный директор Aberdeen Asset Management PLC Виктор Шабо, который помогает управлять долговыми обязательствами развивающихся рынков. Компания обладает крупным пакетом украинских бондов.

Шабо выразил сожаление о досрочном избавлении компании от варрантов, привязанных к росту ВВП, выпущенных Украиной в 2015 году в рамках реструктуризации долга.

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Тем не менее, добиться устойчивого ускорения роста украинской экономике будет нелегко, считает специалист по долговым инвестициям JPMorgan Asset Management. По его мнению, важными причинами повышения роста стало снижение инфляции, продуманная денежно-кредитная и фискальная политика.