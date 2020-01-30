Дело ПриватБанка. Еще одну компанию признали связанным лицом

Третий апелляционный административный суд 29 января признал Гарант Метиз Инвест связанным с ПриватБанком лицом до национализации. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что суд отказал Гарант Метиз Инвесту в удовлетворении иска, в котором компания просила признать противоправным и отменить решение НБУ об определении ее "накануне национализации связанной с ПАО КБ "ПриватБанк" лицом".

В НБУ напоминают, что 13 декабря 2016 года Гарант Метиз Инвест был определен связанным лицом. Однако компания не согласилась с таким решением и обжаловала его в Днепропетровском окружном административном суде. 28 октября 2019 суд полностью удовлетворил иск компании.

Теперь суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил апелляционную жалобу Нацбанка. "В удовлетворении ЗАО "Гарант Метиз Инвест" отказано полностью", - уточняют в НБУ.

В НБУ отмечают, что на сегодня к Нацбанку подано более 40 исков об обжаловании связанности с ПриватБанком.

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