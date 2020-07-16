Комитет Верховной Рады поддержал кандидатуру Шевченко на пост главы НБУ
16.07.2020, 10:16
Шевченко Кирилл Фото: kirillshevchenko.com
Финансовый комитет Верховной Рады поддержал кандидатуру Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины (НБУ). Об этом сообщил корреспондент LIGA.net.
За кандидатуру Шевченко проголосовало большинство членов комитета. "Только что наш финансовый комитет рекомендовал парламенту назначить на пост главы НБУ Кирилла Шевченко. За проголосовало большинство коллег. Один против, пять воздержалось", - написал член комитета, депутат от фракции Голос Ярослав Железняк на своей страничке в Facebook.
Голосование Верховной Раде по кандидатуре Шевченко - уже сегодня утром, добавил Железняк.
- 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина - "систематическое политическое давление". Подробнее - в разборе "Не вписался в "экономику по Зеленскому". Почему уходит глава НБУ Смолий и кто его заменит.
- В ЕС назвали "тревожным сигналом" сообщение об отставке главы НБУ Смолия. Крупнейшие кредиторы Украины ЕБРР и МВФ заявили, что Украина должна сохранить независимость центрального банка после отставки главы НБУ.
- Накануне президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и заверил ее, что новым главой НБУ станет "независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Как Зеленский выбирал главу Нацбанка читайте в материале Секрет Зеленского: прямо сейчас президент выбирает главу НБУ. Какие фамилии на столе.
- Ранее представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью LIGA.net заявил, что считает эффективной политику текущего руководства НБУ и что преемнику Якова Смолия в должности главы центробанка важно продолжать ее.
- 15 июля Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Кирилла Шевченко в качестве нового главы НБУ.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии