Комитет Верховной Рады поддержал кандидатуру Шевченко на пост главы НБУ

Финансовый комитет Верховной Рады поддержал кандидатуру Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины (НБУ). Об этом сообщил корреспондент LIGA.net.

За кандидатуру Шевченко проголосовало большинство членов комитета. "Только что наш финансовый комитет рекомендовал парламенту назначить на пост главы НБУ Кирилла Шевченко. За проголосовало большинство коллег. Один против, пять воздержалось", - написал член комитета, депутат от фракции Голос Ярослав Железняк на своей страничке в Facebook.

Голосование Верховной Раде по кандидатуре Шевченко - уже сегодня утром, добавил Железняк.

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Роман Брыль , Сергей Шевчук

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