Германия заблокировала более 4 млрд евро россиян. Берегут для Украины

Флаг Германии (иллюстративное фото - ЕРА)

В Германии в связи с российской агрессивной войной против Украины по состоянию на начало декабря 2023 года арестовано около 4,1 млрд евро российских активов. Об этом на брифинге сообщил представитель пресс-службы Министерства финансов ФРГ Ноджинан Ниминде-Дундаденгар, передает Укринформ.

Он объяснил, что это замороженные деньги, экономические ресурсы отдельных персон, заблокированные деньги российского центробанка.

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В то же время представитель МИД Германии Кристиан Вагнер напомнил, что страны G7 согласились "прилагать усилия и позаботиться о том, чтобы Россия заплатила за восстановление Украины в долгосрочной перспективе", для чего было решено заморозить российские государственные активы в соответствии с правовыми системами государств-участников. С этой целью также был начат реестр ущерба, нанесенного во время агрессии.

Германия также собирается конфисковать более 720 млн евро ($790 млн) из Национального расчетного депозитария, размещенных в немецком дочернем банке американского JP Morgan.

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Немецкие власти ранее уже пытались заморозить российские активы в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году, но не предпринимали попыток конфисковать деньги.

Германия с начала российской военной операции в Украине заморозила российские активы на сумму 5,32 млрд евро, писала в феврале газета Die Welt am Sonntag со ссылкой на данные Минфина ФРГ. Издание отмечало, что в эту сумму входят активы попавших под санкции физических лиц и компаний, а также Центробанка России.

Европейская комиссия планирует собрать 15 млрд евро для помощи Украине по доходам от замороженных в Европейском союзе российских активов. Целевыми будут только поступления от активов Центрального банка России.

Сначала Еврокомиссия потребует размещать полученную от замороженных активов прибыль на отдельных счетах. На втором этапе плана прибыль переведут в общий бюджет ЕС.

По оценкам Еврокомиссии, это принесет до 3 млрд евро в год, или 15 млрд евро с 2023-го по 2027 год. Сумма будет зависеть от процентных ставок в течение этого периода.

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