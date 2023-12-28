Німеччина заблокувала понад 4 млрд євро росіян. Бережуть для України

Прапор Німеччини (ілюстративне фото - ЕРА)

У Німеччині у зв’язку з російською агресивною війною проти України станом на початок грудня 2023 року арештовано близько 4,1 млрд євро російських активів. Про це під час брифінгу повідомив представник пресслужби Міністерства фінансів ФРН Ноджинан Німінде-Дундаденгар, передає Укрінформ.

Він пояснив, що це заморожені гроші, економічні ресурси окремих персон, заблоковані гроші російського центробанку.

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Водночас речник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер нагадав, що країни G7 погодилися "докладати зусиль і подбати про те, щоби Росія заплатила за відбудову України в довгостроковій перспективі", для чого було вирішено заморозити російські державні активи відповідно до правових систем держав-учасниць. З цією метою також було започатковано реєстр збитків, завданих під час агресії.

Німеччина також збирається конфіскувати понад 720 млн євро ($790 млн) із Національного розрахункового депозитарію, що розміщені в німецькому дочірньому банку американського JP Morgan.

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Німецька влада раніше вже намагалася заморозити російські активи у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну у 2022 році, але не робила спроб конфіскувати гроші.

Німеччина з початку російської воєнної операції в Україні заморозила російські активи на суму 5,32 млрд євро, писала в лютому газета Die Welt am Sonntag із посиланням на дані Мінфіну ФРН. Видання зазначало, що в цю суму входять активи фізичних осіб і компаній, що потрапили під санкції, а також Центробанку Росії.

Європейська комісія планує зібрати 15 млрд євро для допомоги Україні за доходами від заморожених у Європейському союзі російських активів. Цільовими будуть лише надходження від активів Центрального банку Росії.

Спочатку Єврокомісія вимагатиме розміщувати отриманий від заморожених активів прибуток на окремих рахунках. На другому етапі плану прибуток переведуть до загального бюджету ЄС.

За оцінками Єврокомісії, це принесе до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро з 2023-го до 2027 року. Сума залежатиме від процентних ставок протягом цього періоду.

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