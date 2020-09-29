Глава ГФС: Украина не выполнит условие ЕС по ликвидации службы до конца года
Украина не успеет ликвидировать Государственную фискальную службу (ГФС) до конца 2020 года. Об этом заявил в интервью LIGA.net и.о. главы ГФС Сергей Солодченко.
"Чисто налоговую милицию до конца года ликвидировать возможно. Всю ГФС – будут сложности", – отметил Солодченко.
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По его словам, ГФС – правопреемник многих крупных структур, например, Министерства доходов и сборов, поэтому для ликвидации нужно время.
"У нас есть немало людей, находящихся в отпусках по уходу за ребенком, есть имущество, которое надо передавать, в том числе речь идет об оккупированных территориях, вопрос передачи вооружения, конфиската. Все эти моменты требуют значительного времени и соблюдения определенных процедур", – подчеркнул Солодченко.
Он отметил, что сейчас в структуре ГФС осталась только налоговая милиция, а также административный персонал: кадры, бухгалтерия и т.п.
"В общей сложности в ликвидируемой ГФС работает около 5000 человек. С ликвидацией всех сотрудников уволят", – отметил глава службы.
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