Глава ГФС: Украина не выполнит условие ЕС по ликвидации службы до конца года

Украина не успеет ликвидировать Государственную фискальную службу (ГФС) до конца 2020 года. Об этом заявил в интервью LIGA.net и.о. главы ГФС Сергей Солодченко.

"Чисто налоговую милицию до конца года ликвидировать возможно. Всю ГФС – будут сложности", – отметил Солодченко.

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По его словам, ГФС – правопреемник многих крупных структур, например, Министерства доходов и сборов, поэтому для ликвидации нужно время.

"У нас есть немало людей, находящихся в отпусках по уходу за ребенком, есть имущество, которое надо передавать, в том числе речь идет об оккупированных территориях, вопрос передачи вооружения, конфиската. Все эти моменты требуют значительного времени и соблюдения определенных процедур", – подчеркнул Солодченко.

Он отметил, что сейчас в структуре ГФС осталась только налоговая милиция, а также административный персонал: кадры, бухгалтерия и т.п.

"В общей сложности в ликвидируемой ГФС работает около 5000 человек. С ликвидацией всех сотрудников уволят", – отметил глава службы.

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ГФС создана в начале 2014 году вместо Министерства доходов и сборов. В 2018 году началась ее реорганизация, а с 1 августа 2019 года, согласно госреестру, главное управление ГФС находится в состоянии приостановки деятельности. На сегодня в структуре ГФС осталась только налоговая милиция.

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Юрий Тарасовский , Сергей Шевчук

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